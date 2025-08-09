El París Saint-Germain celebró este sábado 9 de agosto el primer aniversario de la llegada de Willian Pacho a la institución francesa, dedicándole un emotivo mensaje y una foto en sus redes sociales.

“Un año después, ya conquistó cuatro títulos, entre ellos la histórica Champions League. ¡De Ecuador para el mundo!”, escribió el club.

Pacho arribó al conjunto parisino el 9 de agosto de 2024 y, en apenas una temporada, se convirtió en una pieza clave para Luis Enrique. No necesitó tiempo de adaptación para marcar diferencias y vivir un año histórico.

Más noticias:

Willian Pacho y su primer año en el París Saint-Germain

En la temporada 2024/25, el PSG arrasó.

Ganó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa y, por primera vez en su historia, la Uefa Champions League, convirtiendo a Pacho en el primer ecuatoriano en levantar este trofeo. Además, el club fue subcampeón del Mundial de Clubes.

✨ El 9 de agosto de 2024, Willian Pacho llegó al club. ✨



Un año después ya conquistó cuatro títulos, entre ellos la histórica Champions League. 🏆



¡De Ecuador para el mundo! 🇪🇨🌎 pic.twitter.com/wNwhEpmXZ8 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 9, 2025

En todos esos torneos, el defensor ecuatoriano fue titular y pieza fundamental.

Luis Enrique confió plenamente en él, y Pacho respondió siendo el segundo jugador con más minutos de la plantilla: disputó 57 partidos (titular en 50) y acumuló 4 545 minutos, solo superado por Achraf Hakimi (4 668).

De no haber sido expulsado en las semifinales del Mundial de Clubes —lo que le impidió jugar la final—, habría terminado como el futbolista con más minutos en toda la temporada.

Va por más historia en el PSG

Willian Pacho firmó contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2029, y afronta su segundo año con la ambición de seguir sumando títulos.

Su primer reto llegará este miércoles 13 de agosto, cuando el PSG enfrente al Tottenham Hotspur por la Supercopa de Europa en el Estadio Friuli, en Italia.

El encuentro arrancará a las 14:00 (hora de Ecuador) y será el primer partido oficial de Pacho desde el pasado Mundial de Clubes.

Entrevista Luis Alfonso Chango