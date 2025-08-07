La revista France Football reveló este jueves 7 de agosto la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2025. Una de las ausencias más llamativas fue la de Willian Pacho, central ecuatoriano del París Saint-Germain, quien fue una de las grandes figuras del equipo más dominante de la temporada.

El PSG fue el equipo con más representantes en la lista del Balón de Oro: nueve nominados en total, repartidos en todas las líneas. Esto resalta aún más la omisión de Pacho, que fue titular indiscutible durante todo el año y pieza clave en los cuatro títulos obtenidos por el club francés.

Pacho, un jugador clave del PSG

El conjunto parisino arrasó en la temporada 2024/2025. Conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa y, por primera vez en su historia, la UEFA Champions League. Además, fue subcampeón del Mundial de Clubes. En todos esos torneos, Pacho fue titular y tuvo un papel determinante.

Luis Enrique, técnico del PSG, confió plenamente en el ecuatoriano. Pacho fue el segundo futbolista con más minutos disputados en la temporada del club.

Acumuló 4 545 minutos, superado únicamente por Achraf Hakimi (4.668).

De no haber sido por una expulsión en las semifinales del Mundial de Clubes, que lo dejó fuera también de la final, Pacho habría cerrado el curso como el jugador con más minutos del equipo.

¿Quiénes sí fueron nominados?

Entre los defensas del PSG que sí aparecen en la lista están Achraf Hakimi y Nuno Mendes, considerados actualmente entre los mejores laterales del mundo.

También fueron incluidos Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Ousmane Dembélé, este último señalado como uno de los grandes favoritos a ganar el galardón.

Llama la atención que, de los once titulares habituales del PSG, solo quedaron fuera los dos centrales, Marquinhos y Willian Pacho. Una exclusión especialmente injusta para el ecuatoriano, que tuvo un rendimiento superlativo durante toda la campaña.

¿Y otros defensores?

En la lista sí aparecen otros zagueros con menor impacto colectivo. Uno de ellos es Denzel Dumfries, del Inter de Milán, que no logró títulos esta temporada.

También está Virgil van Dijk, del Liverpool, campeón de la Premier League y elegido mejor central del campeonato inglés.