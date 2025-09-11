El nombre de Joel Ordóñez vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo. El defensor central ecuatoriano de apenas 21 años se ha consolidado como una de las promesas más atractivas de Bélgica y de la Selección de Ecuador, al punto de convertirse en prioridad para el Inter de Milán.

El último mercado de fichajes no fue sencillo para Ordóñez. El zaguero estuvo muy cerca de salir del Club Brujas, pues tenía todo acordado con el Olympique de Marsella. Incluso, el club belga había dado luz verde a la operación y las negociaciones parecían cerradas.

Sin embargo, en la etapa final, Brujas dio marcha atrás. La institución no encontró un reemplazo de garantías y comenzó a modificar las condiciones, lo que tensó las relaciones y, finalmente, frustró el traspaso.

La situación dejó a Ordóñez en un limbo. Lleva más de un mes sin disputar un partido oficial con el Brujas. No obstante, el central volvió a tener actividad en la reciente fecha FIFA con la Selección de Ecuador, siendo uno de los jugadores más destacados en el empate ante Paraguay y la victoria sobre Argentina.

Inter de Milán lo tiene como prioridad

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, Ordóñez fue incorporado a la lista de objetivos del Inter de Milán para reforzar la defensa.

Romano lo confirmó en sus redes sociales y sus colaboradores ampliaron la información en un espacio en YouTube, asegurando que el interés del club italiano es serio y sostenido.

“Siguen con gran entusiasmo al jugador ecuatoriano que milita en el Club Brujas”, señalaron, añadiendo que el Inter lleva semanas trabajando en este objetivo.

El plan de los nerazzurri no apunta a un fichaje inmediato, sino a un movimiento estratégico para el verano de 2026, es decir, en el mes de junio, antes de la siguiente temporada.

El club italiano busca asegurar un central joven, con proyección y experiencia internacional, condiciones que Ordóñez ya reúne.

Formado en Independiente del Valle, Ordóñez dio el salto a Europa en 2022 y se ha afianzado en el fútbol belga. Su rendimiento le ha permitido llegar a la Selección de Ecuador, donde ya ha dejado buenas sensaciones.

