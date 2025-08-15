Este viernes 15 de agosto se cumplen casi tres semanas desde que el Olympique de Marsella mostró su primer interés por el ecuatoriano Joel Ordóñez, actualmente en el Club Brujas. Las negociaciones han sido complicadas, pero se espera que próximamente puedan concretarse.

Según el periodista Sacha Tavolieri, especialista en fútbol belga y que ha seguido de cerca esta posible transferencia, el ecuatoriano confía en un resultado positivo.

“En el caso de Joel Ordóñez, el Brujas está esperando una respuesta del Olympique de Marsella sobre las garantías de pago solicitadas y vinculadas al avance del proceso. El ecuatoriano se mantiene confiado en que todo saldrá bien”, escribió Tavolieri en sus redes sociales.

Cabe destacar que Joel Ordóñez solo jugó los primeros encuentros de la temporada con el Brujas. En los últimos partidos, aunque ha entrenado con normalidad con el primer equipo, no ha sido convocado hasta que se concrete la posible venta.

Un joven defensa con proyección

Joel Ordóñez dio el salto al fútbol europeo en la temporada 2022/2023, cuando Club Brujas lo fichó desde Independiente del Valle, tras apenas 12 partidos en la Serie A ecuatoriana.

Su primera experiencia fue con Club NXT, filial del Brujas, donde disputó 29 encuentros. Su rendimiento convenció al cuerpo técnico, que lo ascendió al primer equipo para la campaña 2023/2024.

Allí fue clave, especialmente en el tramo final del campeonato, ayudando al equipo a coronarse campeón de la Primera División de Bélgica.

En la temporada 2024/2025 dio un salto de calidad: disputó 49 partidos, marcó tres goles, debutó en la Champions League y fue fundamental para ganar la Copa de Bélgica y la Supercopa de Bélgica.

En el arranque de la actual temporada ya lleva 2 partidos y un gol, alcanzando un total de 84 partidos y 4 goles con el primer equipo del Brujas, además de tres títulos.

