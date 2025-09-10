Las eliminatorias sudamericanas finalizaron y ya están fijadas las seis selecciones de Conmebol que irán hacia el Mundial y aquella que buscará llegar por medio del repechaje. Entre las clasificadas está la Selección de Ecuador, que conocerá a sus rivales el 5 de diciembre del 2025 tras un sorteo.

La Tri selló su clasificación en la segunda posición de las eliminatorias con 29 unidades, tres menos de las cosechadas a nivel de resultados debido a una sanción. A ella le acompañan Argentina -líder con 38 unidades- y Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay, que finalizaron con 28 puntos. Bolivia irá a repechaje con 20 unidades.

Las eliminatorias sudamericanas, sin embargo, son las únicas, junto a las de Oceanía, que ya tienen determinados a todos sus representantes. Las confederaciones de Europa, Asia y África, que sí cuentan con equipos ya en el Mundial, aún mantienen vigentes sus partidos clasificatorios.

En la Copa del Mundo, un total de 48 selecciones estarán presentes, pero solo 16 están clasificadas. Estas se dividirán en grupos, cada uno de cuatro equipos, los cuales serán determinados por el sorteo y los bolilleros en los que se ubiquen. El certamen se llevará a cabo entre Estados Unidos, México y Canadá.

Los detalles del sorteo del Mundial 2026, donde estará la Selección de Ecuador

La FIFA dio a conocer que el sorteo del Mundial 2026 será en Washington DC en el Centro Kennedy. El anuncio se hizo el viernes 22 de agosto del 2025 desde la Casa Blanca con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Gianni Infantino, presidente del organismo rector del fútbol mundial.

Al sorteo en la capital estadounidense viajarán las 48 selecciones clasificadas. La delegación de la Selección de Ecuador estará encabezada por el DT Sebastián Beccacece y Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Los combinados clasificados se distribuirán en cuatro bombos y cada uno contendrá a 12 selecciones. El bolillero que ocupe cada una estará sujeto al ranking FIFA con el que estas lleguen al sorteo. A su vez, las dos selecciones que ingresen por la vía del repechaje quedarán pendientes debido a que este se celebrará en el 2026.

¿Cómo se jugará el Mundial 2026?

Las selecciones se ubicarán en cada espacio en función del orden del que salga de cada bolillero. Es decir, en cada llave estará una de cada bombo. A partir de tal acción, las 48 selecciones quedarán fijadas en 12 grupos de cuatro equipos.

En la primera fase del certamen, los elencos jugarán entre sí en un formato de todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo clasificarán directamente junto con los ocho mejores terceros. Tras ello empezarán eliminaciones directas desde la ronda de dieciseisavos de final.

¿Qué le espera a la Selección de Ecuador tras clasificar a eliminatorias?

Después de clasificarse al Mundial, la Selección de Ecuador contará con tres partidos amistosos. Esta se enfrentará tanto a Estados Unidos como a México y a Canadá.

A raíz de cómo termine en el sorteo de la Copa del Mundo, esta también conocerá las sedes en las que se enfrentará a sus rivales. Asimismo, podrá decidir donde tendrá su concentración.