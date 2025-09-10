La Selección de Ecuador finalizó las eliminatorias sudamericanas en el segundo puesto y aseguró su puesto en el Mundial del 2026. Además de la asegurar su boleto al certamen, el equipo cerró con un récord defensivo que lo comparte con Brasil.

En su último partido clasificatoria, el combinado ecuatoriano consiguió imponerse por un marcador de 1-0 sobre Argentina. A su vez, logró cinco partidos al hilo con la valla invicta, los cinco finales de la etapa eliminatoria.

Más noticias:

Aquella solidez defensiva también se reflejó en la cantidad de goles recibidos dentro del ciclo rumbo a la Copa del Mundo. Allí, el combinado tricolor tan solo vio su valla vulnerada en cinco oportunidades, lo cual lo pone a la par de la ‘Canairinha‘ como la que menos anotaciones recibió en eliminatorias.

Los arcos en cero y las veces que la Selección de Ecuador recibió gol en eliminatorias

La cantidad de tantos en contra que recibió la Selección de Ecuador es la misma de partidos en los que aquello sucedió. A su vez, solo cinco selecciones fueron las que lograron anotarle, pero solo dos la vencieron.

El primer gol en contra de la escuadra tricolor llegó en la primera fecha ante Argentina. Allí, la Tri cayó por un marcador de 1-0 en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El otro tanto que correspondió a una derrota fue ante Brasil en el séptima fecha, donde también perdió 1-0.

Las selecciones que también le anotaron a la Tri, pero no le pudieron ganar fueron Uruguay, Bolivia y Venezuela. Ante los charrúas, el conjunto ecuatoriano se impuso por 2-1; frente al boliviano, por 1-3; y contra la ‘Vinotinto, por 2-1.

Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Moisés Ramírez y Alexander Domínguez; los arqueros de la Selección de Ecuador y sus vallas invictas

Dentro de las eliminatorias, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Alexander Domínguez y Gonzalo Valle fueron los arqueros que sumaron minutos con la Tri. Galíndez estuvo en 12 compromisos, mientras que sus demás compañeros estuvieron en dos.

Entre el cuarteto de arqueros sumaron 13 vallas invictas. Al portero de Huracán de Argentina le pertenece la mayor cantidad, sin embargo, Domínguez y Valle fueron los que más efectividad tuvieron, aunque se vieron menos expuestos.

Galíndez consiguió ocho vallas invictas dentro de sus 12 cotejos. Valle y Domínguez, sin embargo, no concedieron goles en los únicos dos choques que disputó cada uno. Ramírez jugó dos partidos y tuvo el arco en cero en uno.

Un gol cada 324 minutos en contra de la Selección de Ecuador

Dada la cantidad de goles que recibió la Selección de Ecuador en la eliminatoria, esta promedió un tanto en contra cada 324 minutos. De tal manera, esta concedió un tanto cada tres partidos y medio en el certamen.

Las selecciones que más se le acercaron a Ecuador, en cuanto a la menor cantidad de goles recibidos, fueron la de Argentina y Paraguay. Estas doblaron los números de la Tri.

Por si quieres saber más:

La Selección de Ecuador solo perdió dos partidos y cerró su segunda mejor clasificación

Los mencionados partidos de la Selección de Ecuador ante Brasil y Argentina fueron los únicos que perdió el equipo en la eliminatoria. Sus demás resultados fueron ocho victorias y ocho empates. Aquello lo consiguió bajo la dirección técnica de Félix Sánchez Bas y Sebastián Beccacece.

Con los 29 puntos que sumó, el equipo logró el segundo mejor puntaje de su historia. El mejor fue el que marcó rumbo al Mundial de 2002, cuando hizo 31 unidades.

En términos de rendimiento y puntos obtenidos en partidos, sin embargo, la Tri tuvo los números más altos de su historia en eliminatorias desde que estas se juegan todos contra todos. En total logró 31 puntos, pero tres se le quitaron por una sanción y no se reflejan en la tabla final.

Información extra: La Tricolor

No te pierdas D-Bate