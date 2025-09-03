La Selección de Ecuador ya aseguró su clasificación al Mundial 2026, pero llega con un serio problema, la falta de gol. La ‘Tri’ es la tercera peor delantera de las Eliminatorias, con solo 13 tantos en 16 jornadas.

Para el cierre del torneo clasificatorio, Sebastián Beccacece llamó a cuatro atacantes de referencia: Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana y John Mercado.

De ellos, uno deberá asumir la responsabilidad en los choques decisivos ante Paraguay, en Asunción, y frente a Argentina, en Guayaquil.

Enner Valencia, el capitán goleador

El histórico delantero es el máximo anotador de Ecuador en este proceso con 5 de los 13 goles del equipo (más del 30 %). Su peso en la selección es innegable.

Sin embargo, en su club, Internacional de Porto Alegre, no atraviesa un buen momento: en los últimos tres meses jugó 10 partidos, sumando apenas 267 minutos, sin goles ni asistencias. Hoy es más un revulsivo que un titular indiscutible.

Kevin Rodríguez, el más efectivo

El atacante del Union Saint-Gilloise de Bélgica vive un presente prometedor. Tras un año difícil, recuperó la confianza y está encariñado con el gol.

Desde junio ha disputado 7 partidos como titular, acumulando más de 500 minutos con 3 goles y 1 asistencia, lo que significa una participación directa cada 126 minutos. Es, hoy por hoy, el delantero ecuatoriano más efectivo.

Leonardo Campana, en racha en la MLS

El delantero del New England Revolution tuvo un arranque complicado en 2025, marcado por lesiones. Sin embargo, desde finales de junio se consolidó como titular y ha mostrado regularidad.

Ha jugado 12 partidos (11 como titular), sumando 927 minutos, en los que anotó 4 goles y dio 1 asistencia. Su promedio es de una participación en el marcador cada 185 minutos, lo que lo convierte en una opción real para Beccacece.

John Mercado, el comodín ofensivo

El atacante del Sparta Praga, donde también juega Ángelo Preciado, es usado principalmente como extremo, pero Beccacece lo considera también como alternativa de “9”.

En los últimos meses disputó 5 partidos, solo dos como titular, y aportó una asistencia. Es el que menos rodaje tiene en la posición, pero ofrece versatilidad en el frente ofensivo.

¿Quién debe ser el titular?

La decisión de Beccacece no será sencilla. Los números recientes ponen a Kevin Rodríguez como el más efectivo, Campana llega en racha, Enner Valencia mantiene su peso histórico en la Tri y Mercado aporta variantes.

En un contexto donde Ecuador ha sido fuerte en defensa, pero débil en ataque, la elección del delantero será clave para cerrar las eliminatorias con mejores sensaciones rumbo al Mundial 2026.

