La Selección de Ecuador afronta la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas con la tranquilidad de estar ya clasificada al Mundial 2026. Sin embargo, el rendimiento ofensivo preocupa: la Tri ha firmado una de sus peores campañas en ataque desde que existe el actual formato clasificatorio (1998).

Mientras la defensa se consolidó como la mejor del torneo, el déficit en la delantera deja en evidencia una crisis ofensiva que será uno de los principales retos para Sebastián Beccacece rumbo a la Copa del Mundo.

¿Por qué Ecuador no marca goles?

La Selección de Ecuador registra en estas Eliminatorias 2026 apenas 13 goles en 16 partidos, con un promedio de 0,81 por encuentro.

Las estadísticas revelan que el equipo genera un poco más de lo que convierte: su promedio de Expected Goals (xG) es de 1,11 por partido, pero la diferencia negativa de -0,30 evidencia que falla más de lo que produce. El bajo registro responde a una combinación de factores.

La Tri presenta una baja precisión en remates, ya que solo el 10,7 % de los tiros terminan en gol.

A eso se suma la falta de creatividad en el último tercio del campo, lo que deriva en un ataque previsible y muy dependiente de los centros al área como recurso ofensivo. Incluso jugadores de jerarquía han sido utilizados en roles poco efectivos dentro del esquema, lo que ha limitado su aporte.

El sistema más repetido durante el proceso ha sido el 3-4-3, con extremos veloces y laterales de proyección ofensiva. Si bien la idea le ha dado amplitud al equipo, no se ha traducido en goles. La falta de precisión en la definición y la escasa generación de jugadas claras siguen siendo las principales deudas del plantel.

La peor racha en Eliminatorias

La producción ofensiva de Ecuador en este proceso se convierte en la más baja de su historia en el actual formato clasificatorio, vigente desde 1998. En campañas anteriores, la Tri siempre superó los 20 goles:

Francia 1998: 22

Corea-Japón 2002: 23

Alemania 2006: 23

Sudáfrica 2010: 22

Brasil 2014: 20

Rusia 2018: 26

Catar 2022: 27 (récord histórico)

Hoy, rumbo a 2026, apenas suma 13 goles en 16 partidos, una cifra que contrasta con la solidez defensiva que la tiene ya clasificada al Mundial.

Kevin Rodríguez celebra un gol marcado con Ecuador en las eliminatorias al Mundial 2026.

Los goles de Ecuador en números

El ataque ecuatoriano depende en gran medida de Enner Valencia, quien con cinco tantos ha marcado el 38,5 % del total.

Detrás de él, los goleadores se reparten en cifras menores: Gonzalo Plata y Félix Torres aportaron dos cada uno, mientras que Kendry Páez, Kevin Rodríguez, Ángel Mena (ya retirado) y Alan Minda sumaron uno por cabeza.

El balance deja otros datos preocupantes: de los tres penales ejecutados, solo se convirtió uno, mientras que dos fueron fallados. Además, 11 de los goles llegaron desde dentro del área y apenas dos desde fuera, lo que refleja la falta de variantes en el remate de media distancia.

En cuanto a la definición, ocho tantos fueron con la pierna derecha, cuatro con la izquierda y apenas uno de cabeza.

Enner Valencia festeja un gol marcado con la Selección de Ecuador en las eliminatorias al Mundial 2026.

Próximos partidos de Ecuador

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: Jueves 4 de septiembre.

Hora: 16:30 (hora Ecuador).

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción.

Ecuador vs. Argentina

Fecha: Martes 9 de septiembre.

Hora: 18:00 (hora Ecuador)

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil.

