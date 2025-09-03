La FIFA anunció este miércoles 3 de septiembre los precios oficiales de las entradas para el Mundial. El campeonato, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

La entrada más cara corresponderá a la final, con un valor de 6.730 dólares. El resto de detalles sobre el rango de precios y el proceso de venta fueron revelados en el comunicado del organismo rector del fútbol mundial.

El precio de las entradas

La FIFA anunció este 3 de septiembre el rango de precios para los boletos.

El valor mínimo será de 60 dólares .

. La entrada más cara alcanzará los 6.730 dólares, correspondiente a la Categoría 1 de la final en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey).

Falk Eller, director de Entradas y Hospitalidad de la FIFA, explicó que esta será “la entrada más cara que se podrá adquirir en el torneo”.

Venta bajo “precio dinámico”

Al igual que ocurrió en el último Mundial de Clubes organizado en Estados Unidos, la FIFA implementará un sistema de “precio dinámico”. Esto significa que los valores podrán subir o bajar en función de la demanda.

Incluso, según reportó The New York Times, en el torneo de clubes hubo entradas que llegaron a rebajarse hasta un 84 %respecto al precio inicial.

Más detalles de la preventa

La primera fase de preventa comenzará el 10 de septiembre y se cerrará el 19 del mismo mes.

Solo podrán acceder los clientes de Visa , patrocinador oficial.

, patrocinador oficial. Aproximadamente un millón de boletos entrarán en este sorteo.

entrarán en este sorteo. Cada aficionado podrá comprar hasta cuatro entradas por partido y registrarse para un máximo de 10 encuentros.

Los seleccionados recibirán una fecha y hora específicas para concretar su compra a partir del 1 de octubre.

Falta el sorteo de la fase de grupos

Por ahora, los hinchas que adquieran boletos no sabrán exactamente qué selecciones verán, ya que la mayoría de equipos aún no están clasificados.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 5 de diciembre en Washington D.C., según anunció el presidente estadounidense Donald Trump.

La final del Mundial 2026 está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, donde se espera un lleno total. Argentina llegará como vigente campeona, tras consagrarse en Catar 2022.

