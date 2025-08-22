El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 22 de agosto, que el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

El anuncio lo realizó en el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. También estuvieron miembros de su Gobierno como el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, reunirá a 48 selecciones. Los partidos se distribuirán en 16 ciudades de los tres países anfitriones.

“Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y atletas, los mejores del planeta, al centro cultural de nuestra capital”, señaló Trump en referencia al sorteo que se llevará a cabo en el emblemático recinto.

Previo al anuncio, el mandatario visitó las obras de reacondicionamiento que su Administración ejecuta en el Centro Kennedy.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el evento más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le dará un arranque fenomenal”, aseguró Trump, quien comparó la magnitud del torneo con “organizar varios Super Bowl en poco tiempo”.

Donald Trump tiene la Copa del Mundo

Durante el acto, Infantino entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, destacando que es una pieza reservada para “ganadores” como él y como Lionel Messi, último en levantarla.

“Teniendo en cuenta que es usted, por supuesto, un ganador, la puede tocar”, le dijo Infantino. Trump, entre bromas, respondió que se lo quedaría en el Despacho Oval hasta que empiece el Mundial, como ya hizo con el trofeo del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos este verano.

