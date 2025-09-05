La Selección de Ecuador afrontó las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con un estilo marcado por la solidez defensiva. Los equipos de Félix Sánchez, primero, y ahora de Sebastián Beccacece se mantuvieron en la zona de clasificación directa durante 14 de las 17 fechas.

A lo largo de las eliminatorias, la Selección de Ecuador se ha caracterizado por ser un equipo difícil de vencer, capaz de neutralizar a rivales de gran jerarquía, pero también con un bajo promedio de goles a favor y en contra. Esa combinación le dio estabilidad en la tabla, pero la llevó a protagonizar una estadística sin precedentes.

El récord de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador se convirtió en la primera selección de todas las confederaciones asociadas a la FIFA en empatar cuatro partidos seguidos con marcador de 0-0 en las eliminatorias para la Copa del Mundo.

Nunca antes un combinado nacional había alcanzado semejante registro en los clasificatorios, según datos que reveló la noche del jueves 4 de septiembre de 2025, Mr. Chip.

El récord se selló entre marzo y septiembre de este año. Todo empezó en Santiago, donde Ecuador igualó sin goles con Chile. En la siguiente jornada, Ecuador jugó en Guayaquil contra el poderoso equipo de Brasil y el resultado fue el mismo.

Luego, la tricolor visitó Lima para enfrentarse a Perú. Nuevamente, el marcador se mantuvo en blanco. El cuarto capítulo se cerró en Asunción, con otro empate frente a Paraguay.

En este mismo proceso, Ecuador ya había sumado otros dos partidos sin goles: en Quito contra Colombia y en Maturín frente a Venezuela. En total, seis encuentros han terminado 0-0 para la Tri rumbo al Mundial 2026, lo que reafirma su fortaleza defensiva, pero también la falta de precisión ofensiva.

Hasta antes de este registro, el máximo de empates consecutivos 0-0 lo tenían Arabia Saudí, Colombia, Dinamarca, España, Guatemala, Mali, Portugal, República Democrática del Congo y Túnez, con tres partidos cada uno. Ninguno logró llegar al cuarto encuentro en blanco como lo hizo la Tri.

La campaña de la Selección de Ecuador al mundial

Más allá de la estadística, Ecuador ha mostrado regularidad en el camino hacia el mundial. Con 26 puntos, ocupa la cuarta posición en la tabla y ya aseguró su boleto a la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Su recorrido se resume en siete triunfos, ocho empates y apenas dos derrotas. Las victorias llegaron frente a Uruguay, Bolivia (en dos ocasiones), Chile, Perú, Colombia y Venezuela.

Los ocho empates fueron contra Colombia, Venezuela, Paraguay (dos veces), Uruguay, Chile, Brasil y Perú. Las únicas derrotas fueron contra Argentina y Brasil.

Clasificados y repechaje

La Conmebol ya tiene definidos a sus clasificados directos: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay estarán en el Mundial 2026. Por su parte, Venezuela y Bolivia disputarán el repechaje intercontinental.

Los venezolanos, que suman 18 puntos, cerrarán su participación como locales en Maturín frente a Colombia, mientras que los bolivianos, con 17 unidades, recibirán a Brasil en El Alto, un escenario históricamente complicado para cualquier visitante.

La clasificación de la Tricolor representa su quinta participación consecutiva en una Copa del Mundo, confirmando que desde 2002 el fútbol ecuatoriano se ha consolidado como protagonista en Sudamérica.

