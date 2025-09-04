La Selección de Ecuador empató ante Paraguay en la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 jugado la noche de este jueves 4 de septiembre de 2025 en el Estadio Defensores del Chaco.

El empate de la Selección de Ecuador la ratificó como una de las seis clasificadas al Mundial 2026 y también le permitió a Paraguay inscribir su nombre y volver al torneo luego de 16 años. Su última incursión fue en Sudáfrica 2010.

Más noticias:

La Selección de Ecuador firme en la tabla de posiciones

A falta de una fecha para finalizar las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, Argentina se consolidó como la líder y mejor selección de la Conmebol. Este miércoles le ganó 2-0 a Venezuela con un doblete de Lionel Messi.

Para Messi fue su último partido con la ‘Albiceleste’ de local. La celebración fue emotiva por la presencia de su familia en el Estadio Monumental de River Plate. Saltó a la cancha acompañado de Thiago, Mateo y Ciro, sus tres hijos.

El momento más especial antes del gol se vivió en el calentamiento. El ‘10’ no pudo contener la emoción y soltó unas lágrimas mientras recibía la ovación de más de 80 000 personas que llenaron el estadio para vivir este histórico momento.

Te puede interesar: Lionel Messi y sus goles, expulsiones y títulos con Argentina

El empate de la Tri la hizo descender del segundo al cuarto puesto con 26 puntos. El segundo lugar es para Brasil que goleó 3-0 a Chile en Río de Janeiro y el tercero para Uruguay que también goleó a Perú en Montevideo.

Esta jornada definió a los seis clasificados al Mundial 2026 por Sudamérica: Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia y Paraguay irán de forma directa al norte del continente para competir desde el 11 de junio del siguiente año.

El cupo de repechaje lo disputarán Venezuela y Bolivia, que quedaron con 18 y 17 unidades. En la última jornada, los venezolanos recibirán a Colombia en el Monumental de Maturín y Bolivia a Brasil en el Municipal de El Alto.

Tabla de posiciones:

POSICIÓN SELECCIÓN PUNTOS GD 1 Argentina 38 22 2 Brasil 28 8 3 Uruguay 27 10 4 Ecuador 26 8 5 Colombia 25 7 6 Paraguay 25 3 7 Venezuela 18 -7 8 Bolivia 17 -19 9 Perú 12 -14 10 Chile 10 -18

Información externa: Eliminatorias sudamericanas

D-bate: