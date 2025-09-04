Lionel Messi sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol mundial. Este jueves 4 de septiembre de 2025, el capitán de la Selección de Argentina jugará su partido número 194 con la ‘Albiceleste‘.

El Monumental de Buenos Aires recibirá a Lionel Messi y Venezuela, por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Todo apunta a que será el último partido de local con la camiseta nacional.

Lionel Messi y sus números con Argentina

Desde su debut en 2005 ante Hungría, Lionel Messi se convirtió en el futbolista con más presencias en la historia de la selección. A lo largo de dos décadas, el rosarino participó en eliminatorias, Copas del Mundo, Copa América, amistosos internacionales y la Finalissima.

Según datos de Transfermarkt, Messi disputó 71 partidos por las eliminatorias mundialistas, desde Alemania 2006 hasta el actual proceso hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Jugó 56 amistosos, 39 encuentros en la Copa América —con participaciones en Venezuela 2007, Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016 y 2024 y Brasil 2019 y 2021—. Además, tuvo 26 partidos en Copas del Mundo desde Alemania 2006 hasta Catar 2022 y uno en la Finalissima de 2022.

Su impacto también se refleja en los 34 goles que hizo en eliminatorias, 51 en amistosos, 14 en la Copa América y 13 en mundiales. A esto se suman 61 asistencias repartidas en todas las competiciones.

En total, Lionel Messi registra 112 goles y 61 asistencias en 193 partidos oficiales con Argentina.

Lionel Messi y sus títulos

En lo disciplinario, recibió nueve tarjetas amarillas y fue expulsado dos veces. Una en su debut frente a Hungría en 2005 y en la Copa América 2019 ante Chile, tras el recordado cruce con Gary Medel.

Su tiempo en cancha es igualmente monumental, con 5 904 minutos en eliminatorias, 4 316 en amistosos, 3 334 en Copa América, 2 315 en mundiales y 90 en la Finalissima, lo que suma un total de 15 959 minutos.

En cuanto a títulos ganó el Mundial sub-20 2005 en Países Bajos y la medalla de oro olímpica en Pekín 2008.

A nivel absoluto, se consagró campeón de la Copa América en Brasil 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022, además de la reciente Copa América 2024 en Estados Unidos.

A sus 38 años, Lionel Messi llega a un momento simbólico con el último partido de local con la selección. Queda en el ambiente si participará en el juego ante Ecuador en Guayaquil.

