La última doble fecha de eliminatorias sudamericanas está por celebrarse y la Selección de Ecuador cerrara el ciclo clasificatoria al Mundial de 2026 antes Paraguay y Argentina. En el caso del último rival, Lionel Messi -figura y capitán- es duda para enfrentar al conjunto tricolor.

El plantel ecuatoriano disputará su primer partido ante el conjunto paraguayo durante el jueves 4 de septiembre del 2025 a las 18:30 en Asunción. Su siguiente cotejo, frente a la ‘Albiceleste’ será el martes 9 de septiembre a las 18:00 en Guayaquil.

En el caso de el cuadro argentino, que al igual que la Tri ya está clasificado hacia el máximo torneo de selecciones, este se enfrentará contra Venezuela antes de medir al elenco de la mitad del mundo. Su choque será en la misma fecha y horario que el del combinado tricolor ante la ‘Albirroja’.

Para aquel partido ante los dirigidos de Sebastián Beccacece, sin embargo, el equipo argentino puede tener una ausencia de peso. De acuerdo a la prensa argentina, el viaje de Lionel Messi hacia Guayaquil no está confirmado y aún se evalúa.

¿Qué pasa con Lionel Messi, Argentina, y la Selección de Ecuador?

Según el medio DirecTV Sports, la posibilidad de que Messi no esté presente ante la Selección de Ecuador está sobre la mesa. Este mantuvo una reunión con Lionel Scaloni, DT de la escuadra argentina, para conversar con respecto a si sería adecuado viajar.

El medio internacional, además, especificó que el capitán argentino se encuentra en buenas condiciones físicas, pero la decisión depende de él. La forma en la que termine el cotejo frente a Venezuela será determinante.

En caso de que el futbolista del Inter de Miami aterrice en Guayaquil, este también podrá sumar un nuevo récord. De jugar aquel partido, este superará a Iván Hurtado -exfutbolista tricolor- como el capitán con más apariciones dentro de eliminatorias sudamericanas.

El retiro de Messi de las eliminatorias

Sea ante Venezuela o ante la Selección de Ecuador, el último partido que dispute Messi en estas eliminatorias también será el último de su carrera dentro de tales cotejos. A sus 38 años, propio futbolista anunció que no estará presente en los choques clasificatorias de Argentina para el Mundial 2030.

Pese al futuro retiro del ’10’ de su combinado, este sí podrá jugar el Mundial de 2026, el cual sería el último para él. En Qatar 2022 ya levantó el título.

Scaloni señaló que irá con equipo completo a Ecuador

Este miércoles de agosto del 2025, Lionel Scaloni conversó con los medios de comunicación y se refirió a los dos próximos duelos de eliminatorias. Allí, el entrenador sostuvo que llegará con equipo completo a Ecuador.

“En principio, todos los jugadores viajarán a Ecuador. Depende de cómo terminen y si hay sancionados o no. Todo dependerá de cómo terminen el partido ante Venezuela”, señaló.

