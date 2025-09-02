Kendry Páez llegó a Argentina para unirse a la Selección de Ecuador. Fue citado por Sebastián Beccacece para enfrentarse a Paraguay en Asunción y a Argentina en Guayaquil en el cierre de las eliminatorias al Mundial 2026.

Kendry Páez llegó junto a John Mercado (Sparta Praga), Ángelo Preciado (Sparta Praga), Denil Castillo (Midtjylland), Christian Ramírez (Lokomotiv Moscú) y Pedro Vite (Pumas UNAM). Horas antes también arribaron Félix Torres (Corinthians) y Enner Valencia (Inter de Porto Alegre).

Más noticias:

Kendry Páez y su historia con la Selección de Ecuador

Kendry Páez tuvo un ascenso a la élite del fútbol meteórico. En febrero de 2023 debutó con Independiente del Valle y en septiembre lo hizo con la Selección de Ecuador con tan solo 16 años de edad.

El español Félix Sánchez dio el visto bueno para su estreno con la absoluta en la segunda fecha de las actuales eliminatorias al Mundial 2026. El rival fue la poderosa Uruguay en el Rodrigo Paz.

Páez jugó 70 minutos y dio su primera asistencia en el triunfo 2-1 con el doblete de Félix ‘El Tío’ Torres.

En la tercera jornada anotó su primer gol con la Tri. Lo hizo en el Hernando Siles en la victoria 1-2 contra Bolivia. Jugó 78 minutos y fue uno de los más destacados en esa jornada que se selló con los necesarios tres puntos.

Su otro gol fue ante Jamaica en la Copa América de Estados Unidos. Sus otras dos asistencias se completan con una ante Chile en el Rodrigo Paz por eliminatorias y otra ante Honduras en un amistoso disputado en el Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field en East Hartford, Connecticut.

Transfermarkt detalla que el guayaquileño jugó con el combinado nacional 18 partidos: 10 en eliminatorias, cuatro en Copa América y cuatro en amistosos; anotó dos goles, dio tres asistencias, recibió tres tarjetas amarillas y en cancha acumula 1 092 minutos.

En el Racing de Estrasburgo también está sumando minutos luego de haber pasado más de un semestre sin jugar un solo minuto en IDV.

En la Ligue 1 jugó los tres primeros partidos. Ante el Metz sumó 10 minutos, frente al Nantes 64 y su primera titularidad, y ante el Mónaco 45.

En la fase previa de la Conference League, disputó 18 minutos ante el Brøndby IF en la ida, y en la revancha la clasificación a la fase de liga la miró desde el banco de suplentes.

Información externa: Selección de Ecuador

Entrevista con Adrián Luna Martinetti