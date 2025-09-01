La Selección de Ecuador empieza a recibir a sus convocados para la última fecha de eliminatorias ante Paraguay y Argentina. En su arribo, Moisés Caicedo se mostró entusiasmado por desafiar a la ‘Albiceleste’ y a Lionel Messi en su último partido dentro de tal clase de cotejos.

El sábado 30 de agosto del 2025, el combinado tricolor dio a conocer la lista de los 30 futbolistas citados para la jornada de duelos clasificatorios. A partir de ello, los futbolistas empezaron a arribar a la concentración una vez que finalizó la fecha en sus ligas.

Dado que el siguiente cotejo de la Tri será frente a Paraguay, el DT Sebastián Beccacece decidió establecer los entrenamientos en Argentina para luego trasladarse hacia tierras guaranís. Dentro de los citados estuvo Moisés Caicedo, quien arribó el 31 de agosto.

Una vez que aterrizó en Argentina, Caicedo conversó con los medios de comunicación en los exteriores del aeropuerto de Ezeiza. Allí, el ecuatoriano se refirió a los siguientes partidos de la escuadra tricolor y a Lionel Messi.

Moisés Caicedo y el partido de la Selección de Ecuador contra Messi y Argentina

En su intervención, el ecuatoriano destacó el papel del ’10’ y capitán de Argentina y lo que espera del compromiso. Aquello se dio después de que se le mencionase que será uno de los últimos cotejos del futbolista del Inter de Miami con la escuadra nacional.

“Sí. Es un partido especial. Sabemos lo que significa Messi para el fútbol y va a ser un buen espectáculo“, señaló el jugador oriundo de Santo Domingo antes de trasladarse al hotel donde se hospeda el equipo de Beccacece.

Antes de trasladarse hacia Argentina, el futbolista ecuatoriano jugó su último partido en la Premier League con el Chelsea. Allí, este fue figura durante la fecha 3 en la que su equipo venció por 2-0 al Fulham.

Lionel Messi estuvo presente en el debut de Moisés Caicedo en la Selección de Ecuador

El mismo Lionel Messi fue el encargado de anunciar que el cotejo ante Ecuador será el último que dispute con su selección en su carrera. Así como Moisés Caicedo estará presente en el partido final del argentino ante la ‘Albiceleste’, este último también lo estuvo en el debut del volante de marca con la Tri.

El 8 de octubre del 2020, Caicedo tuvo su primer partido con la Selección de Ecuador ante Argentina. Gustavo Alfaro lo convocó con tan solo 18 años, cuando este formaba parte de Independiente del Valle, y arrancó como titular.

En aquel momento, Alfaro señaló que le dio un consejo a Caicedo. “No le pidas foto a Messi. Pégale una patada y tírale un caño“, le manifestó.