El Chelsea y Moisés Caicedo jugaron la tercera fecha de la Premier League ante el Fulham en Stamford Bridge y se llevaron una cómoda victoria. El conjunto de Londres se impuso sobre sus rivales por un marcador de 2-0.

Las escuadras de la capital inglesa fueron las encargadas de abrir la nueva jornada del torneo durante este sábado 30 de agosto del 2025. Para el cotejo, el volante ecuatoriano estuvo considerado en la oncena titular y se mantuvo en la cancha durante los 90 minutos.

De cara al compromiso, los equipos llegaron con contrastados presentes. Los ‘blues’ lo hicieron en la mitad alta de la tabla e invictos, mientras que su rival arribó sin aún conocer la victoria dentro de la nueva temporada.

El conjunto de Caicedo, antes, había igualado con el Crystal Palace y vencido al West Ham United y sumaba cuatro unidades. A su vez, el Fulham contaba con dos puntos tras empates frente al Brighton y al Manchester United.

El primer gol del Chelsea y la salvada de Moisés Caicedo

El tanto inicial del Chelsea llegó en el primer tiempo del cotejo, donde Moisés Caicedo también tuvo participación directa en una jugada que valió por un gol. Esta última intervención, a su vez, antecedió la apertura del marcador para los ‘blues’. Aunque el Fulham había anotado a los 25 minutos gracias a Joshua King, el tanto había sido anulado por el VAR debido a una infracción en la jugada.

Ya se habían cumplido los 45′ y corrían los tres de descuento cuando el Fulham pisó el área de la escuadra azul. Tras un pase al medio desde el costado izquierdo, Timothy Castagne quedó frente al arco y sacó un remate, sin embargo, Caicedo alcanzó a cruzarse a última hora y evitar el tanto.

Un minuto después de que se hubiese producido la salvada del futbolista ecuatoriano, el marcador se abrió. El Chelsea consiguió un tiro de esquina que ejecutó Enzo Fernández y encontró la cabeza de Joao Pedro, quien mandó el balón al fondo de la red.

Chelsea amplió su ventaja frente al Fulham

Tras marcharse con el 1-0 al final del primer tiempo, la escuadra local aumentó el marcador en la segunda mitad. Enzo Fernández volvió a incidir en la modificación del resultado a los 56 minutos.

El Chelsea logró conseguir un penal. Trevoh Chalobah había rematado y la mano de un adversario se cruzó en su trayectoria en el área rival. El árbitro aplicó la norma de la ventaja, Moisés Caicedo remató desviado y tras ello se dictaminó el tiro desde los 12 pasos.

Cuando Fernández ejecutó el lanzamiento lo hizo con un remate hacia el palo derecho del arquero. Pese a que el golero Bernard Leno acertó en su vuelo, no consiguió interceptar el remate.

Tras llegar a siete puntos, el Chelsea se pone en lo más alto de la Premier League de manera transitoria. A su vez, el Fulham queda en la decimocuarta posición.