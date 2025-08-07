Moisés Caicedo fue uno de los mejores mediocampistas del mundo en la temporada 2024/25. Fue una pieza clave en el Chelsea, que conquistó el Mundial de Clubes, la Conference League y logró clasificar nuevamente a la Champions League, tras varias campañas ausente.

Sus compañeros y la afición lo eligieron como el mejor jugador de la temporada en el club londinense. Además, recibió el Balón de Bronce en el Mundial de Clubes.

Sin embargo, pese a sus destacadas actuaciones, France Football anunció este 7 de agosto la lista de 30 nominados al Balón de Oro, y el ecuatoriano no estaba.

Moisés Caicedo reaccionó a su exclusión del Balón de Oro

El mediocampista ecuatoriano le restó importancia a su ausencia y se mostró enfocado en continuar trabajando con humildad. Así lo expresó en una entrevista con ESPN el 7 de agosto.

“Estoy muy agradecido con Dios. Si no estoy, seguiré trabajando. Felicidades a los que están nominados“, declaró el jugador tricolor.

Caicedo también recordó las críticas que recibió cuando decidió fichar por el Chelsea. Hoy, con los resultados en mano, considera que el tiempo le dio la razón.

“El tiempo de Dios es perfecto, no se equivoca. Mucha gente me criticó cuando tomé esta decisión, pero yo estaba confiado en lo que había hecho. Esto es fútbol, y siempre vas a recibir críticas“, señaló el mediocampista.

¿Cuáles mediocampistas fueron nominados?

De los 30 nominados al Balón de Oro, diez son mediocampistas. Algunos tienen un perfil más ofensivo, como Cole Palmer, Florian Wirtz y Jude Bellingham, aunque este último también cumplió funciones mixtas en el campo.

Otros volantes con un rol más similar al de Caicedo y que sí están en la nominación son Alexis Mac Allister, Scott McTominay, João Neves, Pedri, Fabián Ruiz, Vitinha y Declan Rice.

La ausencia del ecuatoriano generó descontento en redes sociales, especialmente entre aficionados ecuatorianos y seguidores del Chelsea, quienes consideran incomprensible que Caicedo no esté en la lista.