El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo, jugador del Chelsea, reconoció que la temporada que afrontan será “dura” debido a la exigencia tanto de la Premier League como de las competiciones europeas, aunque mostró plena confianza en el equipo para “hacerlo bien”.

“Solo quiero empezar la temporada muy bien. Por supuesto, será una temporada dura, porque sabemos de la dificultad de la Premier League, pero estoy seguro de que vamos a hacerlo bien”, declaró Moisés Caicedo en una entrevista difundida por el Chelsea, donde también afirmó que no se conforma con repetir su rendimiento del año pasado.

Más noticias:

Moisés Caicedo no se conforma con lo logrado

“Voy a tratar de jugar incluso mejor que la temporada pasada, tengo hambre de más. Como siempre he dicho, no tengo límites y voy a trabajar duro para seguir logrando muchas cosas para este increíble club”, añadió el volante.

Desde su llegada al Chelsea en agosto de 2023 procedente del Brighton & Hove Albion, el ‘Niño Moi’ se ha convertido en un pilar fundamental para el equipo londinense.

En sus dos primeros años con los ‘blues’, participó en la Premier League, la FA Cup, la UEFA Europa Conference League y el Mundial de Clubes, torneos en los que tuvo un papel destacado.

Precisamente, en la campaña 2024-2025, Caicedo fue reconocido como el jugador del año del Chelsea tras contribuir decisivamente para levantar la UEFA Europa Conference League, anotando uno de los goles en la final frente al Real Betis.

Además, celebró el título del Mundial de Clubes, certamen en el que fue nombrado tercer mejor jugador, solo superado por el portugués del PSG, Vitinha, que fue segundo, y por su compañero Cole Palmer, declarado el MVP del torneo.

Sobre el cariño que ha recibido en Ecuador, el mediocampista manifestó que cuando estuvo de vacaciones en el país, “la gente me detenía en la calle, era una locura; estaban felices de verme y mi familia está muy orgullosa. Disfruté mucho de estar allí”.

El año trae para Caicedo un desafío adicional, su debut en la Champions League, una meta que ha anhelado desde niño. “Es un sueño hecho realidad y una sensación increíble. Cuando lo ves por televisión, puedes sentir que es diferente y que todo el mundo está pendiente. Es otro nivel y queremos hacerlo bien”.

El Chelsea comenzará la temporada 2025/2026 de la Premier League este domingo recibiendo al Crystal Palace, en un partido que marcará el inicio de una campaña exigente para los ‘blues’ y para Caicedo.

Información externa: Moisés Caicedo

Entrevista con Luis Alfonso Chango