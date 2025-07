Colmado de aplausos y en una nueva aparición pública tras su regreso a Ecuador, Moisés Caicedo recibió la Condecoración Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. La Asamblea Nacional entregó la distinción al futbolista ecuatoriano con un multitudinario recibimiento.

La tarde de este lunes 21 de julio del 2025, Caicedo arribó al pleno del Palacio Legislativo en compañía de su familia. A este lo acompañaron sus hermanos y su esposa, así como Niels Olsen -presidente de la Asamblea Nacional-, Frickson George -asambleista- y Francisco Egas -presidente de la Federación Ecuatoriano de Fútbol (FEF)-.

Al momento de realizar su ingreso al parlamento, este lo hizo de manera apresurada junto a los mencionados personajes. Allí, los presentes lo recibieron con ovación, al igual que los asambleistas cuando este piso su sala.

Una vez instalado, Caicedo recibió el reconocimiento y subió al estrado para brindar unas palabras. Allí, este se refirió a lo que le significaba haber sido distinguido y dejó un mensaje al país y a quienes siguen sus pasos.

El mensaje de Moisés Caicedo tras la condecoración Vicente Rocafuerte

Tras su reconocimiento, Caicedo agradeció por la bienvenida que se le dio y por el galardón otorgado. A su vez, hizo remembranza a su trayectoria y cómo fueron sus primeros pasos dentro del balompié ecuatoriano hasta llegar a donde está.

“Gracias por el reconocimiento y el cariño, me esfuerzo cada día por ello, por dejar al Ecuador en alto. Siempre quise ser futbolista, pero más que todo, el chico humilde que nunca olvida sus raíces. Eso es lo que más me da felicidad (…) Me hace muy feliz el saber que soy un ejemplo. Muchos me siguen y no es una carga, si no un orgullo, yo quiero ser un ejemplo“, sostuvo el ecuatoriano.

Después de haberse pronunciado, Caicedo procedió a abandonar el Palacio Legislativo junto a su entorno. La condecoración que obtuvo el oriundo de Santo Domingo se dio después de haber ganado la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes con el Chelsea.

Una salida ‘alborotada’ para Moisés Caicedo

Al momento de abandonar el recinto, Caicedo volvió a sentir la cercanía de los presentes, quienes también buscaron interactuar con él. A raíz del furor, este debió alejarse con premura de las inmediaciones y no logró conversar con los medios de comunicación.

En los próximos días, otro ecuatoriano también será condecorado por la Asamblea Nacional. Fuentes cercanas a la FEF a EL COMERCIO que, el miércoles 23 de julio del 2025, Willian Pacho -futbolista ecuatoriano ganador de la UEFA Champions League- tendrá su homenaje.