El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo recibió este 21 de julio de 2025 la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Deportivo, otorgada por la Asamblea Nacional del Ecuador.

El reconocimiento se entregó en el Pleno, donde el mediocampista del Chelsea FC fue ovacionado por los legisladores tras ofrecer un discurso cargado de emoción y humildad.

Acompañado por su familia, Caicedo subió al estrado principal y fue recibido por Niels Olsen, presidente de la Asamblea.

El jugador, símbolo de la Selección ecuatoriana y campeón del Mundial de Clubes, se mostró visiblemente conmovido. Con voz serena pero firme, agradeció por el homenaje y recordó sus orígenes.

“Primeramente quiero agradecer a Dios por tenernos en este lugar. Para mí, es un honor estar aquí. Estoy muy agradecido por el recibimiento y por el cariño. Me esfuerzo cada día por esto, porque lo que más deseo es dejar a mi país en lo más alto”, expresó Caicedo, quien debutó profesionalmente en Independiente del Valle y hoy brilla en la Premier League.

Durante su intervención, el ‘Niño Moi’ no solo habló de fútbol, sino de los valores que lo acompañan desde la infancia. “Siempre quise ser futbolista profesional, pero más que eso, quise seguir siendo el mismo chico humilde que no olvida de dónde salió. Mis padres me inculcaron ser agradecido y mantener los pies sobre la tierra”, dijo ante un Pleno que lo aplaudió de pie.

El momento fue simbólico: en una Asamblea dividida políticamente, Moisés logró lo impensable, unir a todos los presentes en un solo sentimiento de orgullo nacional. Así como en la cancha lidera con firmeza, en el estrado conmovió con sencillez.

El acto cerró con una fotografía oficial junto a los legisladores y su familia. El reconocimiento a Moisés Caicedo representa no solo un homenaje a su talento, sino al ejemplo de esfuerzo, disciplina y humildad que transmite a las nuevas generaciones del Ecuador.