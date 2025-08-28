El argentino Alejandro Garnacho, futbolista del Manchester United, llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Chelsea por una cifra cercana a los 54,8 millones de dólares y será compañero de Moisés Caicedo.

De acuerdo con información de Sky Sports y Agencia EFE, el traspaso se concretará en los próximos días. Desde el inicio del mercado, el argentino sabía que no entraba en los planes de Rúben Amorim y que lo más conveniente era buscar una salida.

Formado en la cantera del United desde su llegada en 2020 procedente del Atlético de Madrid, Garnacho pasará a ser la cuarta venta más alta en la historia del club inglés, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María. Además, se convierte en la transferencia más relevante proveniente de la academia de los ‘Red Devils’.

La operación también resulta estratégica en términos financieros, pues al tratarse de un canterano, los 54,8 millones ingresan íntegros en las cuentas del United, lo que favorece el cumplimiento del fair play financiero.

Con 21 años, y tras haber disputado 144 partidos y marcado 26 goles con el equipo de Old Trafford, Garnacho continuará en la Premier League y defenderá los colores del Chelsea. Allí buscará consolidarse pese a la dura competencia en las bandas y recuperar el protagonismo que lo convirtió en uno de los extremos más desequilibrantes de Inglaterra.

Los fichajes del Chelsea de Moisés Caicedo para la temporada 2025-2026

El fichaje de Garnacho se suma a las apuestas del Chelsea para la nueva temporada. Antes incorporó a João Pedro de Brighton y Jamie Gittens del Borussia Dortmund. A su vez, llegaron talentos emergentes como Liam Delap desde el Ipswich Town, Estevão desde el Palmeiras y Dário Essugo desde el Sporting-

También reforzó sus líneas de fondo sumando a Mamadou Sarr del Racing de Estrasburgo y al lateral Jorrel Hato del Ajax. Además, se unió el ecuatoriano Kendry Páez tras cumplir los 18 años, aunque fue cedido al Estrasburgo.

Para equilibrar las arcas, Chelsea concretó salidas como Noni Madueke, João Félix y Kepa Arrizabalaga. El nombre de Cristopher Nkunku también puede quedar fuera de la plantilla ante el interés del AC Milan, donde milita Pervis Estupiñán.