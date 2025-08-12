La Selección de Ecuador regresará a Guadalajara para un encuentro amistoso clave ante México en su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tiene a los mexicanos, junto a Canadá y Estados Unidos, como organizadores.

El juego entre la Selección de Ecuador y México será el próximo 14 de octubre de 2025 en el Estadio de Chivas de Guadalajara, escenario inaugurado el 30 de julio de 2010 con un amistoso entre Chivas y Manchester United.

La Selección de Ecuador en desventaja ante México

Este partido forma parte de la planificación de la Selección de Ecuador y México para llegar en óptimas condiciones al Mundial que se disputará en territorio norteamericano. Para los mexicanos, el momento llega tras la reciente conquista de la Copa Oro, en la que derrotaron a Estados Unidos, lo que les otorga un importante impulso anímico y competitivo.

El historial de enfrentamientos entre México y Ecuador es amplio y muestra una ventaja clara para el cuadro tricolor. En 25 partidos oficiales disputados, México acumula 14 victorias, 7 empates y apenas 4 derrotas.

Algunos de los resultados más recordados incluyen el triunfo 2-1 en la Copa del Mundo de 2002 en Corea–Japón, así como el partido de debut de México en una Copa América en 1993, que finalizó 2-0 a favor del combinado mexicano en la semifinal jugada en el Olímpico Atahualpa.

Además, en los amistosos entre ambas selecciones, México también lleva la delantera con 10 triunfos en 18 partidos.

Será la segunda ocasión que estos dos equipos se enfrenten en Guadalajara, luego del duelo celebrado el 4 de septiembre de 2010 en el estadio Omnilife. En aquella oportunidad, Ecuador se impuso 2-1 con goles de Christian Benítez y Jaime Ayoví, mientras que Javier Hernández anotó para México.

En aquel partido el Tri alineó a figuras como Francisco Ochoa en el arco. Javier Rodríguez, Carlos Salcido, Rafael Márquez y Héctor Moreno en defensa. Andrés Guardado, Gerardo Torrado y Pablo Barrera en el medio campo. Y en el ataque, Giovani dos Santos, Javier Hernández y Carlos Vela. El entrenador fue Efraín Flores.

Por su parte, Ecuador salió con Máximo Banguera en el arco; Juan Carlos Paredes, Luis Checa, Geovanny Caicedo y Walter Ayoví en la defensa. David Quiroz, Christian Noboa, Michael Arroyo y Antonio Valencia en la mitad de la cancha. Jaime Ayoví y Christian Benítez en el ataque. El equipo fue dirigido por Reinaldo Rueda.

