Los Seattle Sounders se consagraron campeones de la Leagues Cup 2025 tras vencer 3-0 al Inter Miami este domingo en el Lumen Field, en un partido que dejó a Lionel Messi sin la posibilidad de sumar su 47° título oficial.

El equipo local tomó la delantera en el minuto 26 con un cabezazo de Osaze De Rosario, tras un centro preciso de Alex Roldán desde la banda derecha. Los Sounders dominaron el juego desde el inicio, presionando constantemente y explotando las bandas, mientras Messi y sus compañeros del Inter Miami tuvieron dificultades para crear peligro en los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad, Paul Rothrock y un penal transformado por Roldán sellaron la victoria de Seattle. Messi tuvo dos ocasiones claras para descontar: un remate potente tras pase de Luis Suárez y otro disparo de Tadeo Allende, pero ambos se fueron desviados, dejando sin premio la ofensiva del Inter Miami.

Una goleada en 45 minutos sobre Lionel Messi y el Inter de Miami en la Leagues Cup

El conjunto dirigido por Mascherano intentó controlar la posesión tras el descanso, encerrando a los Sounders en su propio campo, pero la falta de definición terminó siendo determinante. La presión local y los errores en los momentos clave hicieron que la ventaja se ampliara hasta el 3-0 definitivo con gol de Rothrock.

La victoria de Seattle no solo fue una demostración de contundencia, sino también de estrategia y presión constante. Desde los laterales hasta el mediocampo, los verdes dominaron los espacios y desactivaron cualquier intento de combinación del Inter Miami, dejando claro por qué fueron justos campeones del torneo.

El ambiente en el Lumen Field fue festivo desde antes del pitazo inicial. El cantante Mario Bautista entonó el himno de la Leagues Cup, y miles de aficionados se hicieron sentir, llevando pancartas de Messi y celebrando cada ataque local. A pesar de la derrota, el Inter Miami aseguró su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf 2026, junto con los Sounders, que celebraron su título en una noche inolvidable para Seattle.

En paralelo, la final del tercer y cuarto puesto se jugó en Los Ángeles, donde Galaxy venció 2-1 a Orlando City, cerrando la edición 2025 de la Leagues Cup con emociones hasta el último minuto y dejando un cierre de torneo intenso y memorable.

Alineaciones de Inter de Miami y Seattle Sounders

Seattle Sounders: Andrew Thomas; Alexander Roldán; Yeimar Gómez, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Cristian Roldán; Obed Vargas, Paul Rothrock (Kim Hee Hee, m.90); Pedro De La Vega (Kossa-Rienzi, m.60), Jesús Ferreira (Minoungou, m.77) y Osaze De Rosario (Leyva, m.61).

Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray (Picault, m.72), Gonzalo Luján (Segovia, m.57), Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright (Cremaschi, m.85), Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi y Luis Suárez.