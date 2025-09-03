Lionel Messi fue convocado por el DT Lionel Scaloni para los últimos dos partidos de Argentina en eliminatorias ante Venezuela y la Selección de Ecuador. De jugar ambos cotejos, el futbolista igualará un récord en choques clasificatorios que le pertenece a Iván Hurtado, exfutbolista de la Tri.

El combinado gaucho se enfrentará con la ‘Vinotinto‘ en Buenos Aires durante el jueves 4 de septiembre del 2025 a las 18:30. Tras aquel compromiso, la ‘Albiceleste‘ viajará hacia Guayaquil para enfrentar al combinado ecuatoriano durante el martes 9 de septiembre a las 18:00.

Más noticias

La disputa Lionel Messi -Iván Hurtado

Los dos mencionados cotejos serán los últimos que juegue Lionel Messi con Argentina en su carrera dentro de eliminatorias. Así lo anunció el mismo, a sus 38 años, en uno de sus partidos con el Inter de Miami en la MLS.

Para los partidos rumbo al Mundial de 2026, Messi arribará con un total de 70 duelos dentro de partidos clasificatorios en Sudamérica. En caso de que tenga minutos en ambos, el futbolista llegará a 72 y compartirá la marca del futbolista que más encuentros de esta índole sume en la historia.

No deje de leer: Lionel Messi busca su título 47 en su exitosa carrera

Iván Hurtado puede perder su récord ante Lionel Messi

El amenazado a perder su récord contra Lionel Messi es el histórico exfutbolista ecuatoriano Iván Hurtado. ‘Bam-bam’ también fue capitán de la Selección de Ecuador y estuvo presente en cinco ciclos eliminatorios con la Tri y dos mundiales.

Durante su paso por el equipo de la mitad del mundo, el futbolista ecuatoriano sumó también 72 partidos. Su debut se produjo en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994, en las que disputó siete partidos.

Más para leer: Lionel Messi, único con dos MVP en la historia de los Mundiales

Para el Mundial de Francia 1998, Hurtado estuvo presente en 15 oportunidades. En la doble clasificación a Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 jugó en 17 partidos en cada una, es decir 34. Finalmente, para Sudáfrica 2010 estuvo en 16 cotejos.

Argentina viaja completa contra la Selección de Ecuador

Para el último choque de eliminatorias, la Selección de Ecuador y la de Argentina jugarán ya clasificadas hacia el Mundial 2006. El DT Sebastián Beccaccece de la Tri convocó a 30 jugadores, mientras que Scaloni llamó a 29.

Aunque hubo rumores en torno a la presencia de Lionel Messi para el último partido, el técnico argentino sostuvo que todos sus jugadores viajarán a Guayaquil. La única forma de que aquello cambie serían situaciones imprevistas a raíz del partido ante Venezuela.

Informe extra: La pulga

Te recomendamos