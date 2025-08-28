El próximo domingo 31 de agosto de 2025, Lionel Messi tendrá la oportunidad de sumar un nuevo título a su impresionante palmarés profesional, en el que destaca la Copa del Mundo Catar 2022 alcanzado con la Selección de Argentina.

Lionel Messi disputará la final de la League Cup con el Inter Miami ante el Seattle Sounders, en el Lumen Field, en un partido que promete emociones y un capítulo más en la histórica carrera de ‘La Pulga’, que parece estar próxima a acabar.

Lionel Messi tiene 46 títulos, ¿se viene el 47?

Con 38 años, Lionel Messi continúa demostrando su vigencia y liderazgo dentro del campo, y esta final representa la posibilidad de conquistar su título número 47 en el fútbol profesional.

Tras su arribo a la Major League Soccer (MLS) en 2023, el argentino ha llevado al Inter Miami a ganar la Leagues Cup y el MLS Supporters’ Shield, consolidando al club como un competidor de alto nivel en Estados Unidos.

Su historia comenzó en 2004 con el FC Barcelona, donde rápidamente se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del club y del fútbol mundial.

Durante su etapa en Cataluña, Messi conquistó 10 Ligas de España, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa, acumulando una colección de títulos que pocos en la historia han logrado.

En 2021, tras su emotiva salida del Barcelona, continuó su carrera en el PSG, donde sumó 2 Ligas de Francia y 1 Supercopa de Francia, dejando su sello en el fútbol europeo antes de embarcarse en el proyecto estadounidense con el Inter Miami.

Más allá de sus conquistas en clubes, la carrera de Messi con la Selección de Argentina también ha sido extraordinaria. Su primer éxito destacado internacional llegó con la Copa Mundial Sub-20 en 2005, mostrando al mundo su talento desde temprana edad.

Tres años después, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, se colgó la medalla de oro, sumando un logro histórico para su país y su carrera.

La historia de Messi con la ‘Albiceleste’ tuvo momentos difíciles y finales dolorosas, pero el tiempo lo consagró como el líder absoluto. En Copa América 2021, levantó su primer trofeo continental con Argentina, y en 2022 la Finalissima y el Mundial en Catar.

A estos logros se suma la Copa América 2024 en Estados Unidos, reafirmando su consistencia y determinación que lo mantienen en la cima entre todos los futbolistas del mundo.

