El próximo jueves 4 de septiembre, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Lionel Messi disputará su último partido de eliminatorias mundialistas como local con la Selección de Argentina.

Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina, confirmó que este duelo frente a Venezuela marcará un momento especial en su trayectoria, previo a su posible última participación en la Copa del Mundo 2026.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, declaró el capitán argentino en una entrevista con Apple TV, luego de la victoria 3-1 de su equipo sobre Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup asegurando la clasificación a la final.

Messi subrayó que toda su familia estará presente para acompañarlo en esta jornada que marcará un hito en su carrera. “Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, señaló.

El partido ante Venezuela será el penúltimo de la fase clasificatoria como local, ya que la ‘Albiceleste’ cerrará su participación visitando a Ecuador el 9 de septiembre en el Monumental de Guayaquil.

Con 35 puntos, el equipo de Lionel Scaloni ya aseguró su cupo al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, lo que permite vivir estos últimos encuentros con mayor tranquilidad.

En el aire queda la incógnita si el veterano mediocampista integrará la delegación que viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador, tal como lo hizo en el proceso a Catar 2022, donde a pesar de estar clasificados jugó el partido que terminó empatado 1-1.

Palmarés de Lionel Messi

Equipo / Selección Títulos Competición FC Barcelona (2004-2021) 10 Ligas de España 7 Copas del Rey 8 Supercopas de España 4 Champions League 3 Mundiales de Clubes 3 Supercopas de Europa Paris Saint-Germain (2021-2023) 2 Ligas de Francia 1 Supercopa de Francia Inter Miami (2023-presente) 1 Leagues Cup 1 MLS Supporters’ Shield Selección Argentina (2005-presente) 1 Copa Mundial Sub-20 1 Juegos Olímpicos de Pekín 1 Copa América Brasil 1 Finalissima 1 Copa del Mundo Catar 1 Copa América Estados Unidos

