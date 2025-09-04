La Selección de Argentina es la dueña de los números en el fútbol sudamericano. Ninguna otra selección de la Conmebol acumula tantas victorias en el historial directo frente a sus rivales de la región, ya sea en partidos oficiales o en amistosos.

Los datos reflejan que Argentina mantiene ventajas claras sobre todas las selecciones del continente, consolidando su dominio a lo largo de más de un siglo de competencia.

Argentina sin rivales en Sudamérica

El martes 25 de marzo de 2025 en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina goleó 4-1 a Brasil y tomó la delantera de un partido en el historial, pero sin la participación del lesionado Lionel Messi.

Los goles fueron de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, mientras que Matheus Cunha descontó para la ‘Canarinha’. Con ese resultado, Argentina pasó a tener 43 victorias en 111 partidos, por 42 de Brasil y 26 empates.

La superioridad argentina también se refleja contra el resto de selecciones. Ante Chile la diferencia es aplastante, con 56 partidos más ganados. Contra Paraguay, la ventaja es de 39; frente a Uruguay, 34; con Perú, 32; contra Bolivia, 24; ante Venezuela, 21; y frente a Colombia, 11.

Incluso frente a Ecuador, donde la Tri ha tenido algunas victorias históricas, el saldo favorece a la Albiceleste por 19 encuentros. Se midieron en 40 ocasiones. Argentina ganó 24 veces, Ecuador cinco y hubo 11 empates.

La Tri festejó triunfos recordados: un amistoso en Guayaquil antes del Mundial de Estados Unidos 1994, con Diego Armando Maradona en cancha (1-0), y cuatro partidos de eliminatorias mundialistas: 2-0 en Quito rumbo a Francia 1998, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, y un 2-0 en Buenos Aires rumbo a Rusia 2018.

Argentina también domina sin amistosos

Si se consideran únicamente los partidos oficiales, Argentina también marca distancia: +34 con Chile, +24 con Bolivia, +23 con Paraguay, +22 con Perú, +18 con Venezuela, +17 con Ecuador, +12 con Colombia, +7 con Uruguay y +6 con Brasil.

A ese dominio se suma un palmarés único. La AFA y la CONMEBOL registran que Argentina ganó la Copa América en 15 ediciones (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 y 2021).

También ganó tres Copas del Mundo (1978, 1986 y 2022), la Copa Confederaciones 1992 y la Finalissima 2022 en Wembley.

Ventaja de Argentina sobre selecciones Conmebol:

Selección Diferencia de partidos ganados Brasil +1 Colombia +11 Ecuador +19 Venezuela +21 Bolivia +24 Perú +32 Uruguay +34 Paraguay +39 Chile +56

Datos: SAG Fútbol

