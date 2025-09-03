La Selección de Argentina se prepara para los partidos ante Venezuela y Ecuador, donde Lionel Messi jugará su último encuentro de Eliminatoria. En la antesala del compromiso, el técnico Lionel Scaloni dejó en claro que, una vez finalizado el choque, todo el plantel se trasladará a Ecuador para el siguiente compromiso del calendario.

“En principio, todos los jugadores viajarán a Ecuador. Depende de cómo terminen y si hay sancionados o no. Todo dependerá de cómo terminen el partido ante Venezuela”, adelantó Scaloni, y completó que la planificación contempla la presencia del equipo entero en Guayaquil. Previamente se había especulado con la ausencia del ’10’ para aquel partido, por lo que esa fue su respuesta.

El entrenador también se refirió al valor del partido previo, ante Venezuela, para Messi, que podría significar su despedida de las Eliminatorias en Argentina. “Si es verdad que es su último partido en casa, hay que disfrutarlo. Yo lo disfruto desde que lo entreno y la gente lo tiene que hacer también. Tenerlo es un privilegio”, afirmó el DT en conferencia de prensa.

Pese al clima emotivo, Scaloni recalcó que el foco competitivo sigue intacto. Reconoció que Venezuela llega motivada y con opciones históricas de clasificación, pero subrayó que Argentina mantendrá su estilo: “Esta camiseta te obliga siempre, sea amistoso o eliminatoria. Hay que salir a ganar”.

Messi va, pero hay otras dudas en Argentina ante la Selección de Ecuador

En cuanto a la formación, el seleccionador explicó que Otamendi arrastraba molestias pero se entrenaría con normalidad, mientras que Alexis Mac Allister no tendría minutos por haber llegado tarde a la concentración. También admitió que la ausencia de Enzo Fernández será sensible, aunque buscará alternativas con jóvenes que puedan aprovechar la oportunidad.

Scaloni no esquivó preguntas sobre la actualidad de sus jugadores. Confirmó que Dibu Martínez está enfocado pese a la caída de su traspaso al Manchester United, valoró el rendimiento de los futbolistas que militan en clubes argentinos y elogió la vigencia de Rodrigo De Paul, quien acaba de cerrar su fichaje por el Inter Miami.

Argentina vive días de alta intensidad: primero la despedida de Messi en el Monumental y, después, el viaje a Ecuador con plantel completo para seguir firme en el camino hacia el Mundial 2026.

La Tri y su último partido ante Argentina en Guayaquil

La última vez que la Selección de Ecuador se enfrentó a Argentina en Guayaquil fue durante el el 29 de marzo del 2022, en las eliminatorias al Mundial de Catar. En aquel cotejo, así como ahora, ambas escuadras ya se encontraban clasificadas.

Tal compromiso finalizó con un empate de 1-1 y también contó con la presencia de Lionel Messi. Julián Álvarez puso el tanto para Argentina y Enner Valencia el restante para Ecuador.