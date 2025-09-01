La Selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, se medirá a España, de la joven estrella Lamine Yamal, por el título de la Finalissima. Sin embargo, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, expresó su malestar por las fechas elegidas para disputar el partido.

El técnico campeón del mundo en Catar 2022 cuestionó que el encuentro oficial ante España se juegue en marzo de 2026, apenas unos meses antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni se quejó de la Finalissima

“Hubiera preferido no jugarla antes del Mundial”, aseguró Scaloni en una entrevista con TNT Sports.

El DT explicó que el calendario fue condicionado por la Nations League, que, según él, complica a los equipos sudamericanos:

“España no pudo porque tenía la Nations League, que se han inventado ellos y a nosotros como sudamericanos nos ha matado, porque no podemos competir contra europeos porque ellos hicieron su propio torneo”.

Scaloni también criticó que un partido “de semejante importancia” se dispute a solo dos meses del Mundial.

“Ahora que nosotros sí podemos, ellos no pueden porque juegan la clasificación del Mundial. Y un partido de semejante importancia, jugarlo a dos meses del Mundial yo, sinceramente, no pensé que se iba a jugar”.

Historia de la Finalissima

La Finalissima se creó en 1985, bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, como un torneo que enfrentaba a las selecciones campeonas de Conmebol y Uefa.

La primera edición, disputada en 1985 en París, Francia, tuvo como campeón al conjunto local tras vencer a Uruguay.

En la segunda edición, celebrada en 1993 en Mar del Plata, Argentina se midió ante Dinamarca y se consagró campeona en la tanda de penales.

Después de varios años de ausencia, la competición regresó en 2022 con el nombre de Finalissima.

El partido se jugó el 1 de junio en Wembley, donde Argentina goleó 3-0 a Italia con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, convirtiéndose en la selección más ganadora del torneo con dos títulos.

