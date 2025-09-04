Moisés Caicedo es el gran ausente de la Selección de Ecuador en su visita a Paraguay por la fecha 17 de las eliminatorias al Mundial 2026. El partido se juega la noche de este jueves 4 de septiembre de 2025 en el Defensores del Chaco.

La ausencia de Moisés Caicedo en el equipo titular de la Selección de Ecuador no estaba en los planes de nadie. Su presencia era más que segura, pero en los minutos previos la noticia sorprendió a todo el país por su trascendencia en el esquema de Sebastián Beccacece.

¿Por qué Moisés Caicedo no jugó ante Paraguay?

La ausencia de Moisés Caicedo se conoció a las 17:29 de este miércoles. En ese momento, la Tri, a través de sus redes sociales, publicó la lista de jugadores que enfrentarían a Paraguay y la distribución de los números en sus camisetas.

Inmediatamente sorprendió que su nombre no estuviera en la lista y que su número pasara a manos de Yaimar Medina, jugador del Genk de Bélgica con pasado reciente en el Independiente del Valle y uno de los hombres de confianza de Beccacece.

A las 17:35 se publicó la alineación. A la confirmación de la no presencia del jugador del Chelsea, se informó que su reemplazante sería Jordy Alcívar con el número cinco en su espalda y como el encargado de pararse delante de la línea de tres formada por Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié.

En el arco, la ‘novedad’ fue el retorno de Hernán Galíndez en lugar de Gonzalo Valle. El argentino-ecuatoriano se perdió los juegos ante Brasil en Guayaquil y Perú en Lima por una lesión suscitada en el momento que calentaba en el césped del Monumental minutos antes de medirse a los pentacampeones del mundo.

La alineación de Kendry Páez también es otra de las novedades. El mediocampista saltó al terreno de juego del Defensores del Chaco con la número 10 en su espalda y con la tranquilidad de haber sumado sus primeros minutos en el Racing de Estrasburgo en el arranque de la temporada europea.

La FEF no confirmó oficialmente el motivo de la ausencia de Caicedo. Trascendidos de prensa desde Paraguay mencionan que un problema físico, sin especificar cual, hizo que vea el juego desde las tribunas.

Jordy Alcívar, el reemplazo del ‘Niño Moi’

Jordy Alcívar empezó su recorrido con la Tri en el 2019, cuando bajo la dirección de Jorge Célico se proclamó campeón del Sudamericano sub-20 en Chile. Ese mismo año formó parte del equipo que escribió historia en el Mundial de Polonia, donde alcanzó el tercer lugar.

Su debut en la absoluta llegó en diciembre de 2021 con el técnico Gustavo Alfaro, en un amistoso frente a El Salvador disputado en el Shell Energy Stadium de Houston.

Alcívar ingresó a los 76 minutos en lugar de Jhegson Méndez y disputó 14 minutos en un partido que finalizó 1-1, con gol ecuatoriano de Michael Carcelén. Ese encuentro marcó el primer paso del volante en el plano internacional de mayores.

Un año y medio después volvió a tener protagonismo. En junio de 2023, bajo las órdenes de Félix Sánchez, fue titular en otro amistoso ante Costa Rica en el Subaru Park.

Aquella vez, la Tri mostró solidez y ganó 3-1 con tantos de Pedro Vite, Willian Pacho y Enner Valencia, mientras que los ‘ticos’ descontaron a través de Joel Campbell.

El salto definitivo a las eliminatorias mundialistas se dio contra Paraguay este miércoles. Ese encuentro significó su estreno oficial en el torneo clasificatorio y también su primera convocatoria bajo el mando de Sebastián Beccacece.

