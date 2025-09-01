El Arsenal oficializó este lunes 1 de septiembre la incorporación de Piero Hincapié, quien dejó atrás cuatro temporadas en el Bayer Leverkusen, donde lo ganó todo en Alemania, para iniciar su primera experiencia en Inglaterra.

Con su llegada al conjunto de Mikel Arteta, el defensor se convirtió en el primer ecuatoriano en vestir la camiseta de los ‘Gunners’, sumándose así a la lista de compatriotas en la Premier League.

Su arribo le dará un condimento especial a los clásicos londinenses, ya que se enfrentará con Moisés Caicedo, referente y capitán del Chelsea.

Arsenal vs. Chelsea: ahora con sabor ecuatoriano

El Arsenal, tercer máximo ganador de la Premier League con 13 títulos, mantiene una histórica rivalidad con el Tottenham en el derbi del Norte de Londres. Sin embargo, desde inicios de este siglo también consolidó una fuerte disputa con el Chelsea, sobre todo tras el auge de los ‘Blues’ con la conquista de dos Champions League, las únicas de un club londinense.

En esta temporada 2025/26, el enfrentamiento tendrá un ingrediente inédito: dos ecuatorianos frente a frente en la élite del fútbol inglés.

Por el Arsenal estará Piero Hincapié , fichaje estrella para reforzar la defensa.

, fichaje estrella para reforzar la defensa. En el Chelsea seguirá Moisés Caicedo, capitán y líder del mediocampo, quien afronta su tercera campaña con los ‘Blues’.

El primer cruce será el 29 de noviembre en Stamford Bridge, a las 10:00 (hora Ecuador). La revancha está programada para el 28 de febrero de 2026 en el Emirates Stadium.

Los detalles del traspaso

El Arsenal adquirió a Hincapié desde el Bayer Leverkusen en una operación de 60 millones de dólares, lo que lo convierte en la segunda transferencia más cara de un ecuatoriano, solo por detrás del fichaje de Moisés Caicedo al Chelsea.

La negociación se cerró bajo la modalidad de cesión con obligación de compra, por lo que el desembolso total se hará efectivo al finalizar la temporada.

