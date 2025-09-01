Piero Hincapié, el Bayer Leverkusen y el Arsenal ultiman detalles para la firma del contrato que será hasta el 30 de junio de 2030. El mercado de fichajes de verano se cierra este lunes 1 de septiembre de 2025.

Piero Hincapié será el último fichaje del Arsenal para la temporada 2025-26. Se suma a un equipo que intenta dar el salto de calidad para pelearles el título de la Premier League a equipos como el Liverpool y el Manchester City.

Piero Hincapié se despidió de Leverkusen y viajó a Londres

El sábado 30 de agosto, Piero Hincapié se despidió de los hinchas del Bayer Leverkusen. Lo hizo en la previa del empate 3-3 ante el Werder Bremen por la segunda fecha de la Bundesliga.

Salió a la cancha, saludó a los hinchas, les regaló su camiseta con el número tres, se tocó el corazón y se sentó en el banco de suplentes, desde donde observó todo el partido de los que en pocas horas pasaron a ser sus excompañeros.

El traspaso de Piero Hincapié al Arsenal está en su fase final. Según Fabrizio Romano, reconocido especialista en fichajes internacionales, el club inglés y el Bayer Leverkusen intercambian documentos para concretar la transferencia, que será anunciada oficialmente en las próximas horas.

El contrato del defensa ecuatoriano se extenderá hasta el 30 de junio de 2030. El monto acordado alcanza los 60 millones de dólares, cifra que lo convierte en la segunda transferencia más cara de la historia para un jugador ecuatoriano.

Solo lo supera Moisés Caicedo, cuyo traspaso al Chelsea desde el Brighton se cerró en 146 millones. En el tercer lugar se ubica Willian Pacho, quien pasó del Eintracht Frankfurt al PSG por 44 millones.

Hincapié ya se encuentra en Londres a la espera de completar los últimos detalles para unirse oficialmente a los ‘Gunners’. El defensor llega tras consolidarse en el fútbol alemán con una campaña que dejó números destacados.

En su paso por el Bayer Leverkusen, disputó 166 partidos oficiales, anotó siete goles y entregó cinco asistencias. Su registro disciplinario incluye 32 tarjetas amarillas y una tarjeta roja. En total sumó 12 403 minutos en cancha, según datos del portal Transfermarkt.

En cuanto a títulos, el central tricolor conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. Su mayor desazón llegó en la UEFA Europa League 2023-24, donde perdió la final ante el Atalanta.

La llegada de Hincapié al Arsenal coincide con la convocatoria de la Selección de Ecuador para la doble fecha de eliminatorias de septiembre. El equipo tricolor enfrentará a Paraguay en Asunción y a Argentina en Guayaquil.

De cara al futuro, Hincapié también tiene asegurada su participación en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Se espera que llegue como pieza clave de la zaga ecuatoriana y con la experiencia de competir en una de las ligas más exigentes del planeta.

