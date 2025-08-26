Desde su debut profesional en 2019, Piero Hincapié ha mostrado un crecimiento exponencial tanto dentro del campo como en el mercado de fichajes, lo que le ha valido ser catalogado como uno de los mejores defensas centrales de Ecuador y del mundo.

En las últimas horas, el nombre de Piero Hincapié está en el centro de las noticias. Su inminente traspaso del Bayer Leverkusen al Arsenal alborotó al mundo futbolístico de Ecuador, que ve con ilusión su arribo a la Premier League, la liga más competitiva que existe en la actualidad.

Piero Hincapié tuvo una meteórica evolución en el mercado

Piero Hincapié comenzó su carrera en Independiente del Valle, club donde rápidamente se consolidó como uno de los talentos más prometedores del fútbol ecuatoriano.

Según Transfermarkt, en diciembre de 2019, año de su debut a los 17 años, su valor de mercado era de apenas 116 000 dólares.

El primer salto notable llegó en febrero de 2020, tras su traspaso a Talleres de Córdoba, cuando su valoración ascendió a 815 000 dólares.

Para julio de 2021, poco antes de su traslado a Bayer Leverkusen, estaba valorado en 9,3 millones de dólares, consolidándose como una de las jóvenes promesas más codiciadas de Sudamérica.

En diciembre del mismo año, ya como jugador del Bayer Leverkusen, su creció hasta los 15,1 millones de dólares, y desde entonces ha mantenido un aumento sostenido.

En junio de 2023 alcanzó los 40,7 millones, y apenas dos años después, en agosto de 2025, su valoración máxima se ubicó en 58,2 millones de dólares.

En el contexto de la Bundesliga, Hincapié ocupa la séptima posición. Solo superado por Jamal Musiala (163,1 millones), Michael Olise (116,5 millones), Harry Kane (87,4 millones), Luis Díaz y Xavi Simons (81,5 millones) y Aleksandar Pavlovic (64,1 millones).

Además, comparte el mismo valor que Lois Openda, Dayot Upamecano y Alphonso Davies.

Esta cifra lo mantiene como el jugador mejor valuado del club alemán. A escala global, es el número 87 y el 12 entre todos los defensas centrales y entre los nacidos en 2002.

Dentro de la Selección de Ecuador, ocupa la tercera posición, detrás de Moisés Caicedo (104,8 millones) y Willian Pacho (75,7 millones).

Este incremento representa un aumento aproximado de 500 veces desde sus primeros días en el fútbol profesional, evidenciando una carrera meteórica en lo económico y deportivo.

Evolución de Piero Hincapié

Fecha Club Valor de mercado (USD) Diciembre 2019 Independiente del Valle 116 000 Febrero 2020 Talleres de Córdoba 815 000 Julio 2021 Talleres de Córdoba 9,3 Diciembre 2021 Bayer Leverkusen 15,1 Junio 2023 Bayer Leverkusen 40,7 Junio 2025 Bayer Leverkusen 58,2

Incremento: 500 veces.

