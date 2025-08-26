A una semana del cierre del mercado de verano, el 1 de septiembre del 2025, la Premier League encara una recta final frenética marcada por negociaciones y decisiones que pueden redefinir las aspiraciones de los grandes clubes que todavía buscan refuerzos de última hora. El ecuatoriano Piero Hincapié se suma a una serie de refuerzos por los que espera el torneo inglés.

Después semanas de rumores y avances, Eberechi Eze ya ha fichado por el Arsenal tras dejar plantado al Tottenham en el último momento, mientras que nombres como Piero Hincapié o Gianluigi Donnarumma siguen ganando fuerza y se suman a otros movimientos pendientes como el de Alexander Isak.

Piero Hincapié al Arsenal

El Arsenal avanza en firme por el ecuatoriano Piero Hincapié, con quien ya hay un acuerdo personal cerrado. Ahora la directiva londinense trabaja en la negociación con el Bayer Leverkusen para concretar el traspaso.

Para hacerle espacio en la plantilla, los ‘Gunners’ evalúan la salida de Jakub Kiwior al Oporto y también la venta de Oleksandr Zinchenko, que en las últimas temporadas perdió protagonismo en el equipo.

Gianluigi Donnarumma al Manchester City

El futuro de Gianluigi Donnarumma apunta a Inglaterra. El City lo tiene en la mira, pero la operación depende de que Ederson deje el club con rumbo al Galatasaray.

El portero italiano ya se despidió del PSG, lo que acerca su llegada a Manchester. Todo se definirá en los últimos días del mercado, donde el City necesita certezas bajo los tres palos.

Alexander Isak al Liverpool

El delantero sueco quiere cambiar de aires, pero el Newcastle rechazó la primera oferta del Liverpool, valorada en 110 millones de libras. El club pide 150 para dejarlo salir.

Isak no fue considerado en los partidos iniciales de la temporada, algo que avivó rumores de tensión con la directiva. Sin embargo, el Newcastle asegura que no existe malestar con el jugador.

Senne Lammens al Manchester United

El portero belga Senne Lammens está muy cerca de Old Trafford. Su ausencia en el último partido del Amberes refuerza la idea de que se sumará a los ‘Red Devils’.

En el United buscan alternativas para una portería inestable: Onana estará fuera por la Copa África y Bayindir no ha convencido del todo. Lammens llega como una apuesta de presente y futuro.

Savinho al Tottenham

El Tottenham volvió a la carga por el brasileño Savinho, que desea más minutos pese a tener contrato con el Manchester City hasta 2029.

La salida de Son, la lesión de Maddison y el fallido intento por fichar a Eberechi Eze hacen que los ‘Spurs’ necesiten con urgencia un extremo desequilibrante.

Marc Guéhi al Liverpool

El zaguero inglés del Crystal Palace está en la mira del Liverpool. Con contrato próximo a expirar, ve con buenos ojos un cambio en su carrera.

Sin embargo, las posturas económicas están lejos de coincidir: el Palace exige más dinero del que el Liverpool está dispuesto a ofrecer en este mercado.

Alejandro Garnacho al Chelsea

El interés del Chelsea por Alejandro Garnacho sigue vigente. El argentino, con ganas de sumar más protagonismo, aparece como una de las prioridades.

No obstante, los ‘blues’ deben concretar ventas antes de cerrar la operación. Si logran liberar espacio, Garnacho podría llegar en el cierre del mercado, con la mira puesta en el Mundial 2026.

Xavi Simons al Chelsea

El neerlandés Xavi Simons, que milita en el Leipzig, también está en los planes del Chelsea. El club londinense mantiene conversaciones, aunque no hay acuerdo en el precio.

Para abrirle hueco en la plantilla, el Chelsea trabaja en la salida de jugadores como Nicolás Jackson o Christopher Nkunku. El fichaje podría acelerarse en la recta final.