¡Confirmado! Lionel Messi no viajará con la Selección de Argentina a Guayaquil para enfrentarse contra la Selección de Ecuador en la última fecha de las eliminatorias al Mundial 2026.

La noticia de la ausencia de Lionel Messi ante Ecuador se confirmó la noche de este jueves 4 de septiembre de 2025 luego de la victoria 3-0 ante Venezuela en el Monumental de River Plate, con un doblete suyo.

Lionel Messi no jugará contra Ecuador

Tras la contundente victoria de Argentina ante Venezuela, el entrenador Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no viajará al próximo partido frente a Ecuador en Guayaquil.

“No viajará a Ecuador. Terminó cansado. Tendría que haber salido, pero no lo hizo por la emotividad del partido. Ha terminado bastante cargado, así que a Ecuador no va a ir”, señaló el técnico argentino.

Con este triunfo, Argentina alcanzó los 38 puntos en 17 encuentros, consolidándose como líder absoluto de la clasificación con un margen amplio, a falta de solo una jornada para cerrar la fase eliminatoria.

Messi, de 38 años, se mostró visiblemente emocionado tras el partido. El delantero marcó un doblete y aseguró que terminó su actuación en casa de la manera que siempre soñó.

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente“, declaró el futbolista, destacando la calidez y el afecto de la afición que lo acompañó durante dos décadas.

El astro argentino también reflexionó sobre los años de cuestionamientos y elogios que ha recibido, enfatizando que se queda “con todo lo bueno” y con los logros obtenidos a lo largo de su carrera.

¿Messi jugará el Mundial 2026?

Consultado sobre su participación en el Mundial 2026, reiteró que dependerá de cómo se sienta cuando se acerque la fecha: “Ir partido tras partido. A esta altura, nueve meses pasan muy rápido y, al mismo tiempo, es un montón. Veré cómo me iré sintiendo”.

“Hoy era el último por los puntos acá y de ahora en más es día a día, intentando sentirme bien y sobre todo ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, la paso mal, prefiero no estar”, explicó.

Finalmente, Messi se refirió a su despedida de la ‘Albiceleste‘, dejando en claro que no es algo que busque ni que espere, sino un proceso natural con el paso del tiempo.

“Ya son muchos años; a veces me siento bien, a veces no tan bien, y depende mucho de eso”, finalizó.

