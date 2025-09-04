Argentina vive un momento memorable el 4 de septiembre de 2025 en el estadio Monumental de Buenos Aires, cuando el partido ante Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026 marque el último encuentro oficial de Lionel Messi como local.

El cotejo ya se juega en la capital argentina.

El adiós de Lionel Messi

Con más de 20 años de trayectoria en la ‘Albiceleste‘, Messi es el líder de las estadísticas: 193 partidos, 112 goles y 59 asistencias.

Desde su debut en 2005 frente a Hungría, bajo la dirección de José Pekerman, Messi construyó una carrera que lo convirtió en el máximo referente del fútbol argentino.

Con sus números superó a Diego Maradona, Gabriel Batistuta y a sus excompañeros Ángel Di María y Javier Mascherano.

Ese crack juega ante Venezuela en su último partido oficial como local en las eliminatorias.

Argentina ante Venezuela y el récord que persigue Messi

Argentina, ya clasificada al Mundial 2026, enfrentará a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 18:30 en el Monumental.

En paralelo, Ecuador visitará a Paraguay.

Para Messi, este encuentro tiene un condimento extra. Si disputa este y el siguiente cotejo ante Ecuador, igualará el récord de 70 partidos de Eliminatorias en Sudamérica que ostenta el ecuatoriano Iván Hurtado, histórico capitán de la Tri.

¿Lionel Messi en Ecuador?

Tras el partido con Venezuela, la selección viajará a Guayaquil para jugar el martes 9 de septiembre ante Ecuador.

El DT Lionel Scaloni confirmó que el plan es que todo el plantel, incluido Messi, se traslade al puerto principal, despejando dudas sobre su presencia.

