Damián Díaz y el DT Patricio Hurtado, los destacados de la fecha 2

Patricio Hurtado, director técnico del Cumbayá. Foto: @Cumbaya_Oficial

Alexis Sinchire

Damián Díaz, de Barcelona SC, fue elegido como el mejor jugador de la segunda fecha de la LigaPro. De igual manera, Patricio Hurtado, entrenador ecuatoriano del Cumbayá, fue designado como el mejor DT de la jornada en Ecuador.

Así lo dio a conocer la LigaPro este martes 7 de marzo de 2023, a través de sus redes sociales, que Damián Díaz resultó electo como el mejor jugador de la segunda fecha, ratificando el destacado partido que jugó ante el Deportivo Cuenca en el estadio Monumental.



Ante el Deportivo Cuenca, Damián Díaz anotó un gol, realizó tres remates, hizo 54 toques al balón, efectuó 40 pases alcanzando una efectividad del 90%, dio dos asistencias y dejó en posición de remate a sus compañeros en cuatro oportunidades.



Con esas estadísticas la LigaPro justificó la elección de Damián Díaz como el jugador con mejor actuación en la segunda fecha del certamen local.

Damián Díaz

Damián Díaz estuvo en el ojo del huracán luego que Barcelona SC perdió 2-1 en su visita al Gualaceo en el estadio Jorge Andrade Cantos de Azogues.



Al bajo rendimiento de todo el equipo se sumó la polémica con Damián Díaz por haber lanzado al piso la cinta de capitán al momento de ser sustituido y salir del terreno de juego. Esta acción no cayó nada bien y aumentó el malestar en el entorno de los amarillos.



En la semana previa al partido ante Delfín, Damián Díaz habló en rueda de prensa y explicó lo sucedido al momento de su salida.



"La realidad es que en el partido el árbitro me pidió que salga por el lugar más cercano. Me quedaba lejos Javier (Burrai) e intenté avisarle al 'Titi' (Christian Ortiz) para que se la entregue", dijo Damián Díaz el miércoles 1 de marzo de 2023 sobre el tema.



Para zanjar definitivamente la polémica ante Delfín, Damián Díaz beso la cinta de capitán. Además, fue un factor determinante en la goleada que los guayaquileños le propinaron a los cuencanos por un claro 5-0

Patricio Hurtado, mejor DT de la fecha 2

Patricio Hurtado, entrenador ecuatoriano del Cumbayá, fue elegido como el mejor DT de la segunda fecha de la LigaPro Serie A de Ecuador.

El reconocimiento para Patricio Hurtado llegó este martes 7 de marzo de 2023 a través de las redes sociales de la LigaPro, tras el trabajado e inesperado triunfo 1-0 que tuvo ante Independiente del Valle, cuadro que estrenaba el título de la Recopa Sudamericana en el estadio Olímpico Atahualpa.



Con este triunfo Patricio Hurtado y su Cumbayá se encuentran en la tercera casilla de la tabla de posiciones con 4 puntos, los mismos que tiene el Orense. El líder en solitario es El Nacional con 6 unidades.

Patricio Hurtado y el Cumbayá

Patricio Hurtado, nacido hace 52 años en Píllaro, cantón de la provincia del Tungurahua, se hizo cargo del primer plantel del Cumbayá en la fecha 10 de la segunda fase de la LigaPro 2022 en lugar de Carlos Calderón.



El Cumbayá por esos días marchaba en la posición 13 en la tabla de posiciones, muy cerca de la zona del descenso.



En los seis partidos que jugó le ganó 3-0 de local al Guayaquil City y 0-1 de visitante al 9 de Octubre. Los cuatro restantes compromisos se saldaron con empates de visita ante el Deportivo Cuenca y de local contra Aucas, Universidad Católica y Barcelona SC.



En total Patricio Hurtado está al mando del Cumbayá en ocho partidos, ganó tres y empató cinco. Anotó nueve goles y recibió tres.

Campaña de Cumbayá

En la primera fecha Cumbayá fue hasta el estadio Christian Benítez y empató 1-1 ante el Guayaquil City con un tanto del paraguayo Teodoro Paredes. Los locales tuvieron que bregar hasta el minutos 64 para lograr el ansiado empate.



En la segunda jornada el Cumbayá sorprendió a Independiente del Valle y le ganó 1-0 con un tanto de Agustín Maziero, quien aprovechó una gran jugada de Hancel Batalla para marcar el único tanto del compromiso.



En adelante el sistema defensivo del Cumbayá destaco y fue una muralla difícil de pasar para los constantes ataques de Independiente del Valle, cuadro que llegó a rematar 28 veces, siete de ellos sobre el arco defendido por Leonel Nazareno.



En la tercera fecha el Cumbayá volverá a salir del Olímpico Atahualpa y viajará al Alejandro Serrano Aguilar para enfrentar la Deportivo Cuenca. El partido está programado para el lunes 13 de marzo desde las 19:00.

