Brighton igualó de local ante Brentford 

Brighton & Hove Albion recibió al Brentford en el Falmer Stadium, por la fecha 29 de la Premier League, este 1 de abril del 2023. El cotejo finalizó 3-3.

El empate fue duro para el Brighton debido a su objetivo de ingresar a competencias europeas porque no aprovecharon la derrota del Liverpool. El Brighton está sexto con 43 unidades, pero con tres partidos menos.

Los ecuatorianos Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo fueron titulares ante Brentford.



Primer tiempo lleno de goles

El equipo de Roberto De Zerbi lució mejor en el primer tiempo. Fueron dominadores e implantaron su estilo de juego, sin embargo, en el marcador se fueron igualados.



La primera acción de peligro de los locales llegó a los 4’, con un contragolpe rápido de Pervis Estupiñán y Kaoru Mitoma, pero el remate final del japonés fue bloqueado por un defensor rival.



Con poco, el Brentford abrió el marcador. A los 10’ Pontus Jansson anotó de cabeza tras ganarle la posición a los defensores del Brighton.



El gol no supuso presión para los locales, que siguieron con su estilo de juego asociado para llegar al área rival y empatar el cotejo.



Mitoma anotó la igualdad a los 20’. El japonés recibió un excelente pasea profundidad del guardameta Jason Steele, que tras receptar el esférico definió de vaselina.



Brighton no pudo ni festejar su gol, ya que un solo minuto después, el Brentford recuperó la ventaja, ya que aprovecharon un mal lateral de los locales y el desorden defensivo para que Ivan Toney, el goleador del equipo, se haga presente en el marcador.



La reacción del Brighton no tardó y Danny Welbeck volvió a igualar las cosas a los 28’, con un remate de cabeza.



Con el empate 2-2, el partido se volvió en un ida y vuelta, pero el Brighton fue el equipo que más cerca estuvo de anotar nuevamente, pero el marcador no cambió.



El VAR salvó al Brighton

En la segunda parte del compromiso, el Brighton saltó diferente al terreno de juego del Falmer Stadium. Se mostraron un poco dormidos y eso les pasó factura.



A los 49’, en una jugada de balón parado, Ethan Pinnock anotó y el Brentford recuperó la ventaja por tercera vez en el compromiso.



Pese a estar abajo en el marcador, el Brighton nunca bajó los brazos y continuó acechando el área rival para encontrar el tanto del empate.



Moisés Caicedo estuvo muy cerca. El ecuatoriano sorprendió con un remate a media distancia a los 54’, pero el golero rival despejó el esférico.



El Brighton llegaba con reiteración, pero no encontraron forma de romper el cerrojo de ‘Las Abjeas’. Sin embargo, el VAR apareció en el tramo final del partido como salvador.



Deniz Undav, que reemplazó a Pervis Estupiñán, remató dentro del área a los 87’, pero su disparo fue desviador por Aaron Hickey, que puso su brazo para desviar el esférico.



El VAR revisó la jugada y finalmente, Michael Olvier, el árbitro del compromiso, dictaminó la pena máxima.



Alexis Mac Allister se encargó del remate desde los 11 metros y con un soberbio disparo igualó el marcador.



Ya en el añadido, el Brighton buscó remontar el marcador, pero no lo consiguieron.

