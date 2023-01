Barcelona tuvo problemas defensivos en el amistoso ante Herediano

Jugadores del Barcelona SC en su partido en Miami, el 21 de enero del 2023. Foto: @BarcelonaSC

Redacción Bendito Fútbol (I)

Barcelona venció por 3-2 a Herediano de Costa Rica en el FIU Stadium de Miami, la noche del 21 de enero del 2023. Antes, durante su gira por Estados Unidos también se impuso al Miami United. Sin embargo, el equipo canario ha mostrado problemas defensivos en los amistosos.

Ante Herediano, los goles canarios fueron de Jonathan Bauman, Fidel Martínez y Jhon Jairo Cifuente.



El 18 de enero, BSC había enfrentado al Miami United, club del fútbol de ascenso de los Estados Unidos, al que venció por un contundente 5-1. Jhon Jairo Cifuente (2), Carlos Rodríguez, Fidel Martínez y Janner Corozo, anotaron esa noche.



Pese a sumar dos victorias y haber anotado ocho goles, el funcionamiento de Barcelona aún no es el esperado por sus hinchas, pero es entendible, puesto que los trabajos de pretemporada, los primeros partidos amistoso y la llegada de los refuerzos, hacen que el equipo aún no encuentre el rodaje ideal.​

Barcelona tiene problemas defensivos

Sin embargo, una de las líneas que no presenta solvencia y seguridad es la defensiva. En dos partidos concedieron tres goles ante dos equipos que no son precisamente de los más fuertes que existen en el continente.



Ante Miami United un error entre Joshué Quiñónez y el arquero Víctor Mendoza, desembocó en un tiro libre indirecto dentro del área. El argentino Robertino Insua no desaprovechó el regalo y lo cambió por gol.



Ante Herediano, Barcelona ganaba cómodamente por 3-0, pero nuevamente los errores defensivos hicieron tambalear al equipo.



Dos penales, uno de Luca Sosa y otros de Jordan Morán, en un lapso de ocho minutos, hicieron que los de Costa Rica acorten el marcador y estén a punto de empatar un partido que los propios jugadores amarillos lo complicaron.

No es nuevo

En el 2022 Barcelona tuvo evidentes problemas en el bloque defensivo y sus números así lo certifican.



En las 32 fechas que jugó en la LigaPro, incluida las dos finales ante Aucas, recibió 31 goles, casi un gol por encuentro, un promedio muy alto para un equipo que aspirar a pelar en la parte alta de la tabla. En 22 partidos recibió al menos un gol y en los 10 restantes no.

El futuro de Barcelona

El miércoles 25 de enero Barcelona cierra sus partidos de preparación en Estados Unidos ante FC Dallas.



Luego de eso jugará, el sábado 27 de enero, ante Mushuc Runa en la Noche Amarilla, evento que contará con Sergio Agüero como su estrella invitada.

