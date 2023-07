Antonio Valencia recordó su temporada con el histórico '7' del Manchester United

Antonio Valencia (derecha) disputa un balón con Franck Ribéry del Bayer Múnich en la temporada 2009/10. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

Andrés Avila

El Manchester United, un club histórico de Inglaterra y uno de los más grandes, tiene un dorsal muy mítico, el número '7', el cual lucieron grandísimos jugadores, incluido un ecuatoriano.

Jugadores de la talla de George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham, Michael Owen y Cristiano Ronaldo le dieron mística a ese número, que durante una temporada lo enfundó el exfutbolista tricolor Antonio Valencia.

El 'Toño' Valencia usó la camiseta '7' en la temporada 12/13, después de haber destacado por tres temporadas consecutivas con el Manchester United.

Recientemente, en una entrevista, Antonio Valencia explicó como se dio la situación de llevar el histórico dorsal del club.

"El Mr. (Alex Ferguson) me dijo si quería. Le dije que encantado. Estuve concentrado, me preparé, ganamos una Copa. Como 5 partidos, me lucí; pero luego tuve un problema de espalda. Así pasé como 6 meses y no pude desarrollar. Yo dije ‘creo que mucho pesa la camiseta’ ", explicó Antonio Valencia en una entrevista para Teleamazonas.

¿Cómo fue la temporada con el '7'?

Antonio Valencia utilizó el dorsal '7' en la temporada 12/13, tras la salida de Michael Owen del equipo.

El ecuatoriano a nivel colectivo tuvo un gran año, pero a nivel individual no fue la mejor, ya que bajó drásticamente sus números en comparación de las anteriores temporadas.

Valencia disputó 40 compromisos y fue titular en solo 29. Durante ese lapso anotó en una ocasión y realizó ocho asistencias.

Su temporada terminó con el título de la Premier League, el último que ha ganado el Manchester United desde entonces.

Visita nuestros portales: