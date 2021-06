Las descomunales pérdidas por el gesto de Cristiano Ronaldo con una bebida gaseosa

Redaccion Deportes

El polémico gesto de Cristiano Ronaldo de apartar dos botellas de gaseosa ha tenido impacto económico. El jugador de la Juventus de Italia, antes de comenzar una rueda de prensa, llamó la atención al quitar dos botellas de Coca-Cola de la mesa y coger una de agua para decir que es la bebida que se debe ingerir. Detrás del gesto de CR7 hay una polémica con la estrella mundial y que puso en apuros a la UEFA y a Portugal.

El futbolista ha dicho en reiteradas ocasiones que está en contra de los refrescos y de las bebidas azucaradas. Lo considera comida no saludable y eso incluso lo inculca a su hijo. “Soy duro con Cristiano Junior. En ocasiones bebe Coca-Cola o Fanta y además come patatas fritas. Él sabe que no me gusta”, aseguró hace poco.

Las imágenes de CR7 apartando las botellas golpearon a la empresa auspiciante de la Eurocopa. El gesto tuvo una enorme repercusión negativa. Los principales medios de economía del mundo advirtieron la evolución negativa de las acciones y del precio de la compañía antes y después de lo ocurrido. Así, el ‘gesto de Cristiano’ supuso unas pérdidas billonarias para Coca-Cola.

El mercado bursátil abrió a las 15:00 en Europa. En ese momento la acción de Coca-Cola se encontraba en cifras cercana a los 56.10 dólares. 30 minutos después, cuando salió Cristiano Ronaldo y Fernando Santos a la sala de prensa, las acciones se desplomaron alcanzando un mínimo de 55.22 dólares por acción.

Mover las botellas de la bebida y mostrar la botella de agua provocó una caída del 1,6% para la compañía en el mercado bursátil. Es decir que en términos económicos, Coca-Cola pasó de valer USD 242 000 millones a USD 238 000 millones. Unas pérdidas totales por USD 4 000 millones. Un impacto negativo en su cotización. Si algo faltaba, CR7 anotó un doblete en el debut de Portugal en la Eurocopa.

La UEFA, organizadora de la Eurocopa, aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. La empresa afectada es unos de los patrocinadores capitales del torneo y lo ocurrido es un golpe a su estrategia comercial. La UEFA también había utilizado una fotografía cuando anunció el patrocinio de Coca-Cola para la Eurocopa en septiembre de 2019.