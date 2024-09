El español Pablo Castrillo (Kern Pharma) se impuso en la decimoquinta etapa de la Vuelta disputada entre Infiesto y Valgrande-Pajares Cuitu Negru, de 143 kilómetros, en la que salvó el jersey rojo el australiano Ben O’Conor (Decathlon).

Castrillo, ganador de etapa en Cabeza de Manzaneda, ganó en el Cuitu Negru con un tiempo de 3h.45.51, a una media de 38 km/hora, seguido del ruso Vlasov a 13 segundos y del francés Sivakov a 33.

En la general sigue al frente O’Connor, con 43 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic y 2.23 respecto al español Enric Mas.

Este lunes la Vuelta disfrutará de su segunda jornada de descanso para volver el martes a la actividad con la decimosexta etapa entre Luanco y Lagos de Covadonga, de 181.5 km.

La Vuelta a España se aproxima a un punto decisivo con una etapa que promete redefinir el liderazgo en la clasificación general. Con 143 kilómetros que combinan desafíos de montaña, la competencia llega a un punto crucial en esta segunda semana.

La etapa se distingue por incluir tres exigentes puertos de montaña, dos de ellos de primera categoría y otro de tercera, antes de culminar en el desafiante Cuitu Negru. Este puerto de categoría especial, con una inclinación media del 13%, es conocido por ser uno de los más difíciles del recorrido.

