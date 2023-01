Los siete candidatos para reemplazar a Alfaro en Ecuador

Ricardo Gareca (der.) técnico de Perú y Gustavo Alfaro (izq.) DT de Ecuador, en un partido de las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador para la Tricolor tras el ciclo de Gustavo Alfaro.



El argentino finalizó su vinculó como seleccionador de Ecuador, tras el Mundial de Catar. El equipo no superó la fase de grupos y directivos lo responsabilizaron.



Tras el torneo, Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol, y Alfaro mantuvieron diálogos.



Sin embargo, no llegaron a un acuerdo para su continuidad. Trascendió que solicitaba un aumento de salario, cercano a los USD 4 millones anuales.



Este 12 de enero del 2023, el representante del estratega, Víctor Tuchi, confirmó que el DT no continuará. Con ello, se abrieron nuevamente las opciones para reemplazarlo.



Los candidatos

Ricardo Gareca

Es argentino y tiene 64 años. El ‘Tigre’ fue un destacado delantero e hizo una extensa carrera como técnico. Ahora, se encuentra sin equipo.



Como estratega, ganó títulos con Talleres de Argentina, Universitario de Deportes de Perú y Vélez Sarsfield de Argentina (en cuatro ocasiones)



Su principal carta de presentación es la selección de Perú, a la que llevó al Mundial de Rusia 2018, tras 36 años de ausencia.

También logró la repesca con el seleccionado inca al Mundial de Catar, pero el equipo perdió ante Australia.



¿A favor? Sabe llegar al jugador y tiene liderazgo. Llevó a Perú al Mundial con jugadores de poco renombre





Guillermo Almada

Es una de las alternativas fuertes. El uruguayo, de 53 años, ya estuvo entre los candidatos para seleccionador antes del ciclo de Alfaro.



Es el actual entrenador del Pachuca de México, con el que logró el último título del torneo azteca.



También dirigió a Barcelona SC, entre el 2016 y el 2019. Ganó el título de la Serie A del 2016, tras ganar las dos etapas del torneo.

En la Libertadores 2017 llegó a la semifinal y quedó eliminado ante el Gremio de Brasil.

Además, ganó los títulos 2012 del Torneo Preparación con River Plate de Uruguay.

Miguel Ángel Ramírez

Es español y tiene 38 años. Su plataforma como entrenador fue el Independiente del Valle, con el que consiguió la Copa Sudamericana del 2019.

Antes, fue el director de formativas del club y estuvo al frente de jugadores que se convirtieron en figuras de la Tricolor.



Tras dirigir a los rayados del Valle, el ibérico emprendió aventuras en el Inter de Porto Alegre de Brasil y el Charlotte de la MLS, de Estados Unidos.

También se encuentra sin equipo en la actualidad.

Guillermo Barros Schelotto

El 'Mellizo' tiene 49 años y se encuentra sin trabajo. Fue un destacado futbolista.



Como entrenador, dirigió a Los Ángeles Galaxy de la MLS. Su debut como entrenador fue en Lanús de Argentina, con el que consiguió el título de la Copa Sudamericana 2013.



También dirigió a Boca Juniors, en el que fue un ídolo como jugador. Con el cuadro argentino como DT, fue bicampeón en los torneos 2016-2017 y 2017-2018.

Jorge Célico

Es argentino y tiene 58 años. Su experiencia con las divisiones formativas de la Selección lo llevaron a dirigir La Tri de forma interina en dos ocasiones.

Con la Sub 20 obtuvo el primer lugar del Sudamericano Sub 20 en Chile 2019. También, ganó la medalla de bronce en el Mundial Sub 20 de Polonia 2019.



Su carrera como entrenador la ha hecho en Ecuador. En clubes, estuvo al frente de la Universidad Católica y de Barcelona, del que salió en el 2022.

Matías Almeyda

El argentino tiene 49 años y dirige al AEK Atenas, de Grecia.

Tras su retiro en 2011 como jugador de River Plate, Almeyda fue nombrado DT. Así, lideró la campaña de vuelta a Primera y ganó la B Nacional.



En el 2015, llegó a Chivas, donde conquistó cinco títulos. Uno de ellos es la Liga de la Concacaf.



‘El Pelado' también dirigió al San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS).

César Farías

Es venezolano y tiene 49 años. Llegó a Ecuador en el 2022 y consiguió el primer título de la Serie A para el Aucas, en toda su historia.

Con el equipo oriental, prepara la temporada 2023.

Como estratega, tiene amplia experiencia con selecciones. Dirigió al combinado de su país y al de Bolivia.

Como DT de clubes también fue campeón con el Nuea Cadiz y Zulianos (de la Segunda División de Venezuela) y el The Strongest de Bolivia.







