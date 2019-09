Desacuerdo tesis U. Central

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Me permito expresar mi respetuoso pero total desacuerdo con la tesis sustentada por mi distinguido exalumno y actual colega y amigo Dr. Amílcar Tapia, compartida por otro apreciado exalumno, amigo y colega, Dr. Rex Tipton Sosa, de que la Universidad Central del Ecuador es continuación de la de San Gregorio, fundada en 1620 y regentada por la Compañía de Jesús, con la aprobación real. La Universidad de San Gregorio se cerró en 1767 con la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles y nunca más se volvió a abrir, a menos que se tenga como su continuación a la Facultad de Filosofía de San Gregorio que funcionó en el siglo XX.

El rey Carlos III dispuso una reforma universitaria por la cual la Universidad de Santo Tomás, de los padres dominicos, pasó a ser Universidad Real de Santo Tomás de Aquino, con nuevos planes de estudio, en esto colaboró el obispo José Pérez Calama hacia 1791. Esta universidad tuvo nuevos estatutos e incorporó personal y autoridades seglares, su primer rector, en esta nueva etapa fue don Nicolás Carrión y Vaca. Años más tarde, Simón Bolívar, en 1826, dictó un decreto introduciendo ciertos cambios y llamándola “Universidad Central de Santo Tomás de Aquino”, si no estoy mal informado. En resumen, entre la U. de San Gregorio y la U. Central no existe ningún vínculo, ni institucional, ni temporal; reitero, se trata de otra institución. Por esta razón nunca nadie había adelantado la fundación de la última a 1620. Existe abundantísima documentación al respecto; la que presenta el Dr. Tapia prueba que se trata de la U. de San Gregorio, no de la U. de Santo Tomás.