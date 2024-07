Metodología enredada, debe ser archivada. ANT

En diciembre 2021, la Agencia Nacional de Tránsito ANT, socializó la “Metodología para la definición de la tarifa de transporte terrestre público intercantonal urbano en Ecuador”, cuyo objetivo es: Proporcionar un instrumento técnico a los GAD Municipales y, Metropolitanos, Mancomunidades y Consorcios, para el cálculo de la tarifa del transporte terrestre público intercantonal urbano, que permita regular a nivel nacional una tarifa real del servicio del transporte público dentro de sus competencias. Al margen de su competencia, se debe aplaudir la iniciativa de la ANT. Desgraciadamente su contenido es poco fiable, adolece de:

Imprecisiones: El financiamiento para la compra del vehículo se realiza por una sola vez (capital propio o prestado), los recambios se financian con la depreciación y el valor de rescate (eso es lo que no dice la metodología, prescinde de una ayuda importante al empresario transportista). Además, la depreciación es inversamente proporcional a la vida útil o económica, no al valor de la norma contable, son conceptos distintos, el uno es contable y el otro físico (es la causa de la penuria económica del transportista, el mantenimiento es mayor a la depreciación).

Conceptos errados: el análisis dimensional practicado en la fórmula del rendimiento del combustible por galón, tiene dimensiones Km/$, distinta a las que deben ser Km/Gln, luego el resultado es errado. Siendo esta fórmula la base para muchas otras, las siguientes arrastran el error, en consecuencia el valor del gasto del combustible por día de la metodología, no es confiable. Este valor en la práctica se obtiene fácilmente multiplicar el consumo diario de combustible de la unidad por el precio unitario del mismo (Costo combustible/día = consumo/día x precio unitario, $/día).

Dilación en los procesos matemáticos, lo más grave de esta metodología es que los procesos matemáticos son engorrosos, muchas vueltas y vericuetos para llegar a un resultado muchas veces errado. En el caso del gasto por combustible día hay 3 fórmulas matemáticas disparadas, cuando se hace con una sola operación, como se expresó en el párrafo anterior. Igual sucede con el cálculo de la tarifa (Pasaje) de equilibrio (objetivo), donde para obtener el costo variable la metodología utiliza una serie de operaciones matemáticas que confunden al usuario. Cuando el procedimiento es simple, se suman todos sus componentes del costo variable (combustible, llantas y mantenimiento) en una unidad de tiempo. Luego sumar a los costos fijos y, dividir por la cantidad de pasajeros servidos en esa unidad de tiempo (Pasaje = (costo directo + costo indirecto)/cantidad de pasajeros). Otra dilación innecesaria es en el cálculo del mantenimiento, la metodología pide analizar más de 50 rubros, uno por uno, para un año cualquiera, haciendo perder tiempo y precisión, Lo correcto es cotizar esos y otros rubros en función del kilometraje recorrido durante la vida útil, utilizando el programa de mantenimiento proporcionado por el proveedor del vehículo. En fin, esta metodología es enredada, debe ser archivada y, reemplazada, utilizando criterio ingenieril más que económico.

Marco A. Zurita Ríos

¿La actividad camaronera en manos de grandes empresas?

Paradójicamente, el Ecuador sigue siendo unos de los países que más produce camarón y sus exportaciones se mantienen a niveles altos Pero se dice que la actividad, en la actualidad, está en manos de unos cuantos grandes productores, unidos a unos cuantos medianos productores Los pequeños (100 ha.) y medianos (500 a 1000 ha.) se están viendo en una crisis de no tener a quien vender o a que le paguen a precios que no permite ganancia alguna. Las grandes empresas (15.000 ha), aducen que hay superproducción de camarón en el mundo y con la nueva tecnología cada vez es más el superávit que se obtiene en las piscinas camaroneras del Ecuador.

Se pensaba que esto era cíclico, ya que siempre bajan las compras del camarón por fin de año, pero la situación se mantiene y ya está creando problemas serios. Qué sucede, que las grandes productoras de camarón, tienen su círculo de producción integrado. Cuentan con laboratorio de larva controlada por ellos mismos, balanceado con la calidad que ellos la prefieren, el sistema del manejo del camarón en las piscinas con sistema de alta tecnología y con producción por hectárea insuperable, un control fitosanitario que evita la mortalidad lo que les permite producir más; tienen un sistema de cosecha que hace que el camarón pueda ser recogido sin mayores maltratos. Tienen sus fábricas de hielo. Sus plantas de procesamiento del camarón y el respectivo embalaje para la exportación. Su sistema de enfriamiento, transporte.- Y por ello el costo de producción es mucho menor al del mejor productor mediano, por lo que el rendimiento es mayor en todo sentido. La tecnología permite controlar al animal en su estado natural, la alimentación apropiada y el control administrativo y de seguridad al más alto nivel.

Cerrados los laboratorios pequeños de larvas, los productores de balanceado, las plantas de hielo y a los cientos y miles de empleados que utiliza esta actividad unida a los pequeños y medianos productores ven que su actividad ya no es rentable y prefieren no sembrar para no perder.- Súmele a esto el robo, las extorsiones y las diferentes enfermedades que hay que combatir en la producción de camarón. Deja en la desocupación a cientos y miles de personas que de una u otra manera dependían de esta actividad y ahora se ven afectados por la falta de trabajo. Para el gobierno, el Ecuador todo está bien porque los ingresos por la exportación del camarón se mantienen en niveles óptimos.

Esto ha traído una quiebra de cientos de pequeños y medianos productores que se han visto obligados a dejar de producir porque no les es rentable la actividad.- Y unos pocos siguen insistiendo para poder sobrevivir y vender al mercado nacional.

El gobierno ecuatoriano a través de su Ministerio debe tomar asunto al tema, ya que se está volviendo una quiebra muy grave para el productor de larva, para el que produce el balanceado, para el técnico que no tiene donde trabajar, las fábricas de hielo e igual a los trabajadores de campo, los cosechadores, las descabeza doras, el transportista, y con ello cientos de pequeños comerciantes que proveían los suministros requeridos para la producción, así como los que les proveían de los productos alimenticios. Son muchas familias que viven de esto y con ello una mayor pobreza y falta de trabajo.

Lionel Efraín Romero Reyes