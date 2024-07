El drama social: Un hospital más humano

Tomo el eslogan del Hospital, sin fines de lucro, Esperanza de Machala, para hacer notar algo que lo vemos como normal, el hecho de que los familiares de los pacientes permanecen fuera del hospital en la vereda día y noche.

Hace mucho tiempo me toco pasarme toda la noche, como se dice vulgarmente en vela, en una silla, afuera del hospital en Cuenca, con mi sobrino, llevamos a mi madre a que le hagan un examen para determinar hasta qué grado estaba su problema. La llevé como se dice normal, hablando y, la regresé con respirador y un tanque de oxígeno. Si no hubiera sido por una sobrina que nos llevó un pan y un cafecito, toco soportar frío, vientos helados, cubiertos con una pequeña colcha, a la intemperie y en una simple silla. Sobre una carpa, logramos pasar la noche,

Y ahora tengo a una hermana, mayor de edad, que le han detectado un tumor en el cerebro y como es afiliada al IESS y necesita ser operada. A sabiendas de que el IESS cuenta con un equipo muy moderno para este tipo de patologías, pidiendo el favor se la ingresa por emergencia.

Mi hermana, consciente, entiende y se conforma viendo la cantidad de pacientes que ingresan en situaciones muy críticas, apuñalados, disparados, atropellados, con caídas, brazos quebrados, mordidos por perro, piernas desmembradas. Entonces siente y vive una realidad que la mayoría de las personas no lo entienden y no alcanzan a ver la realidad de lo que sucede en una sala de emergencia. Permanece todo el día sin quejarse, sin molestar porque su pronóstico, al momento, es bueno y solo tiene un tumor detectado en el cerebro. Pero tampoco las de emergencia saben su mal familiar que ella tiene, a su esposo delicado de salud, su hija minusválida que requiere de acompañamiento y solo pide al Creador que pueda ser atendida antes que el tumor se extienda y le sea más complicado su operación.

Los familiares, preocupados, no pueden pasar y debe estar fuera del hospital en la vereda. Desesperados ven como pasan las horas y su familiar no le atienden. Para llegar la noche y viendo que ya ha estado todo el día esperando en una camilla en emergencia, le buscan una cama y la única que encuentran es en el área de gastro, porque donde debería ir como es neurología no hay

Porque en los hospitales no habilitan una área donde puedan estar esperando noticias del familiar con una silla-cama, con aire acondicionado o calefacción según la ocasión, con asistencia 24/7; trabajarían por turnos unas tres emprendedoras y mantener una cafetería donde poder adquirir algo de comida. Se mantenga baños y el aseo siempre limpios.

Solo es cuestión de buscar un lugar donde habilitar esa área y de esta forma los familiares de los pacientes hospitalizados que no pueden ser más de dos por paciente puedan tener un lugar en donde evitar el sol, la lluvia, el frío y pueda descansar, aunque la preocupación será imposible que se sienta bien.

Que esta experiencia que la he visto desde siempre, evitemos verla como algo natural y se haga consciencia, para que con una pequeña acción, hacer una gran labor

Lionel Efraín Romero Reyes

¿Ley de defensa de los animales no humanos? (III)

¿Con 156 prohibiciones y 181 sanciones y atracos para que los zurdos se vuelvan ricos? ¿Desaparecería el Paseo del Chagra? ¿No a la monta de caballos? Si G. Kan y A. Magno conquistaron el mundo sobre ellos y los bueyes sirven para el arado. ¿Chao mercados y supermercados que exhiben los alimentos? ¿Pero chinos y B. Gates compran millones de hectáreas para imponer alimentos manipulados genéticamente como la carne de laboratorio? De las 25 ciudades más contaminantes: 23 son de China. Milei: Argentina produce alimentos para 400M, pero 280M se comen los zurdos con impuestos. Putin invade Ucrania, secuestra a 20 mil niños, bombardea Kiev y un hospital infantil. Entre otros, “porque Ucrania produce más granos que toda Europa junta”. No a la pelea de gallos, perros y el toreo (Correa no fue por defender a los toros sino por xenofobia, envidia y odio a la derecha y los ricos). No a la caza y sacrificio a los animales que sufren y se resisten a morir. Soy ecologista y vegetariano 52 años y, no obligo a nadie a que lo sea, ningún vegetariano rompió un vidrio ni mató a unos 150M y continúan asesinando a opositores para imponer su zurdería-maligna. Benedicto XVI afirmó que, “Jesús fue vegetariano”. No mato para comer, en el Génesis está que se debe alimentar de frutos, semillas, etc. Art. 98, el país debe renunciar a nefasta Asamblea con leyes apocalípticas que, ¿a 16M matan peor que a los animales y no les importa sus congéneres, sino solo el poder y el dinero? Dejen el chat, la Patria y el mundo agonizan porque lo permitimos. E. Verastegui: “Hay más esclavos que cuando la esclavitud era legal”. ¡Dios salva a hijos, nietos, bisnietos… de tu Familia y Madre Tierra Sagradas!

Juan Carlos Cobo Rueda