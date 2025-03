Carnaval, música, tradición e IA

Ambato, la “Cuna del Carnaval”, se llena de colores, música y alegría cada año con su Fiesta de la Fruta y de las Flores, un evento que no solo celebra la cultura ecuatoriana, sino que también honra las raíces de su gente. Este carnaval, tan vibrante como el sol que ilumina el mes de febrero, se ha convertido en una de las festividades más esperadas y queridas de Ecuador, gracias a su propuesta cultural única que fusiona lo mejor de nuestras tradiciones con la energía de la música y el baile.

La magia de la Fiesta de la Fruta y de las Flores comienza cuando el sol se asoma en el horizonte, dando paso a una ciudad llena de carrozas deslumbrantes, adornadas con frutas, flores y mucha creatividad. En el aire se siente una explosión de colores, y las calles se transforman en un desfile de música, risas y danzas. Como dice el coro de la canción: “¡Baila, canta, ven a gozar! Ambato brilla de emoción. Fruta y flores en carnaval, tradición del corazón.”

Este carnaval no solo se trata de un espectáculo visual, sino también de un profundo vínculo con las raíces de la tierra ambateña. Es el momento para disfrutar del tradicional Pan de Pinllo, compartir frutas frescas y sumergirse en el espíritu de comunidad que se respira en cada rincón de la ciudad. Las comparsas de baile, con su energía y ritmo, evocan la alegría colectiva y el orgullo de ser parte de una cultura rica en tradiciones.

Roberto Camana-Fiallos

Peligro Mundial: Marxismo (Europa), Lenilismo (Rusia) y Maoísmo (PCCH-China)

Contra EE. UU., la derecha y patriotas con los vendidos Clinton, Obama, Biden, Kamala, Pelosi, general Milley, etc. Ucrania socio OTAN-1992 y en 2008 EE. UU. que sea miembro, ¿Alemania y Francia no por Rusia? ¿Hoy EE. UU. no para evitar la III Guerra Mundial, Europa sí por el expansor Putin? ¿Qué pidió más de 3 mil cabezas nucleares, dadas a cambio de respetar a Ucrania, gran error el M. de Budapest 1994 con títeres ucranianos, la UE y ¿EE. UU.?, que no lo hicieron respetar? ¿2014 acuerdos fallidos de Minsk por el Dombás de separatistas prorrusos y toma de Crimea, 2022 invasiones con el pretexto de la OTAN (¿y es por su clima, granos, petróleo y tierras raras?). ¿El Papa reclamaba los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia? Trump 2016, la OTAN debe pagar más, invertir en defensa, a Merkel que no hiciera fuerte a Putin con el gas y el petróleo (¿más veto verde a la extracción y la industria, dependientes de Rusia y otros? ¿Se rieron de “T” y apoyaron a Biden y Kamala 2020-2024? General alemán advirtió la amenaza del Oso, le dijeron neonazi y chao. ¿Zelenski hizo campaña por Biden en EE. UU.? ¿“T” habla con el dueño de la pelota para parar la guerra, no con Zelenski y la UE por “Putín y el mismo” (3 años sin buscar la paz queriendo ganar a Rusia y hoy patalean) J. D. Vance desnudó a la “Europa Totalitaria Marxista Islámica”, F. Merz y otros se rasgan las vestiduras por la democracia. ¿Cuál?: Callan a medios, persiguen, encarcelan, sustituyen a los europeos con migración criminal con las Élites Obscuras Millonarias del Foro de Davos, FEM, ONU…? C. de Miguel: “El SSXXI es crimen organizado” (Woke, Trans, narcotráfico, migración, delincuencia, crimen, impunidad, fraudes electorales…).

Juan Carlos Cobo Rueda