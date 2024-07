¿Perros en la CCE?

Resulta más que increíble pensar y constatar que, dentro de las instalaciones de un respetable y emblemático lugar de arte, ciencia y cultura, se albergue a unos cuantos peligrosos y agresivos canes. Me refiero exactamente a la presencia de tres agresivos perros que conviven a la entrada del bloque donde funciona la SEDE (Sociedad ecuatoriana de escritores) y, de lo que se conoce, en los últimos tiempos, ya vienen atacando a tres personas que, a cualquier hora y por cualquier motivo visitan esta casona.

Hace algunos meses presenté mi queja personal en referencia a esta molesta situación al señor Fernando Cerón (Presidente de la CCE Núcleo de Pichincha), quien supo responder, a través de su secretaria, que son perritos “adoptados” y por consiguiente, no podrían deshacerse de ellos. La verdad es que, hasta la presente fecha, no se ha hecho absolutamente nada por solucionar este conflicto. Conozco también que, después de unos días de haber presentado mi queja, uno de los canes (el más pequeño de los tres) atacó nuevamente a otra de las escritoras.

A propósito, se me hace muy raro y difícil de creer, que se proteja más a los animales que a las personas: gente de cultura que acude periódicamente a este edificio.

No estamos en desacuerdo con el cuidado y la protección que se debe dar a las mascotas, pero pensamos, que esta importante Institución, ícono de la cultura, debería asignarles un espacio seguro y apropiado que les permita vivir tranquilas sin hacer daño a los visitantes, evitando así que se repitan estos lamentables y dolorosos episodios.

Fabiola Carrera Alemán

El problema del narcotráfico

Aunque sé que los funcionarios gubernamentales, no leen la opinión de los ciudadanos, escribo estas líneas, porque es desesperante ver que hay ceguera gubernamental al tratar de controlar el narcotráfico. Y digo que hay ceguera, porque no se analiza la naturaleza de la causa fundamental de este sucio negocio que causa tanto daño al país; y si no se conoce la causa, es imposible erradicar el problema.

La causa está en la demanda ávida de toda clase de droga por parte principalmente, de gran parte de la ciudadanía norte americana y de los países europeos, que pagan altos precios por esas substancias, debido sobre todo, a que la prohibición de su consumo, alienta el encarecimiento de esa mercadería y el país, por su situación geográfica se ha convertido en el paso obligatorio de ella. Además, este comercio tiene como proveedor a otros países de América Latina y ha echado ondas raíces en la economía, tanto en los países, llamémosles productores, como en los consumidores Por lo tanto, lo lógico es encontrar la solución tomando en cuenta la naturaleza del problema; y esto lo ha hecho la ONU, pues las Naciones Unidas, el 27 de junio del año pasado, hizo un llamado “a terminar con la guerra contra las drogas y cambiar el enfoque a la Salud y Derechos Humanos”. Esto significa para mi. un llamado a legalizar el consumo de los estupefacientes, con lo cual bajaría su precio; pero el esfuerzo de los gobiernos de todo el mundo se enfocaría en la salud mental de sus poblaciones, tanto con medidas preventivas, tales como estudiar a las sociedades para poner remedio a las causas que impulsan el consumo de estupefacientes; como ampliar los centros de salud, dirigidos a rehabilitar a los consumidores.

El camino para el cambio de actitud, requiere que todas las naciones traten la solución de este problema, planteado por las Naciones Unidas, de la misma forma que tratan el cambio climático y adopten una política y estrategia comunes. El gobierno del Ecuador debe ser un promotor de este cambio de enfoque, como país integrante de esa organización mundial. Requiere mucho tiempo, pero con el objetivo claro, hay que trazar la estrategia adecuada para lograrlo y aplicarla en el país en lo que le tocaría al Ecuador.

Por último, pediría a El Comercio que sea el abanderado en una campaña que motive al Gobierno a aceptar lo propuesto en el penúltimo párrafo

Carlos Adolfo González Sánchez