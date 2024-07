Lo malo de los prejuicios

Qué negativo y nefasto resulta prejuzgar los acontecimientos y peor aún prejuzgar a las personas. Resulta inadmisible que esto ocurra, pero así sucede en el día a día, vivimos de prejuzgar las cosas y a las personas permanentemente y lo que es peor aún en la mayoría de los casos con pensamientos y actitudes totalmente negativas, lo cual contribuye a que se cree un ambiente de desasosiego y desventura.

Debemos más bien aprender a no adelantarnos a los acontecimientos y esperar que estos se produzcan, para que en lugar de prejuzgarlos, poder expresarnos en forma ya más concreta sobre aquellos hechos o circunstancias, que a lo mejor pensábamos que iban a ser lo peor y resulta que pueden haber sido resultados satisfactorios y placenteros.

Quizás nuestra naturaleza humana está plagada de actitudes negativas y a lo mejor siempre estamos pensando que va a suceder lo peor y no procuramos más bien tornarnos positivos, poniéndole mucha fe a las cosas y quizás así podría ser que las mismas siempre terminen en lo que quisiéramos que suceda.

No hay nada más importante en la vida que ser positivos y ponerle mucha fe a todas las cosas que realizamos, tratando de que cuando queremos o deseamos conseguir algo, sepamos que lo vamos a lograr y avanzar así con pasos seguros y decididos y lograr, por lo tanto, lo que deseamos obtener.

No prejuzguemos las cosas que vamos a realizar sin esperar primero que sucedan y peor aún a las personas, sin conocerlas previamente o analizar mejor que propósitos tienen o que desean realmente hacer en el fondo y de esa manera lograremos tener una vida y una relación con las personas de manera más fructífera y satisfactoria.

Lao Tsé, filósofo chino, dijo: “Se juzga según lo que se ve, lo que se mira, y se mira lo que se quiere. Por tanto, se juzga lo que se quiere”.

Hernán Patricio Orcés Salvador

Para qué sirven las señaléticas?

“La señalética vial es el conjunto de señales con el propósito de informar, orientar y advertir en el camino. De este modo, se resguarda la seguridad individual y de los demás.” Si es así que esperan las autoridades, para hacer lo que deben. Para que una señalética tenga la eficiencia esperada, debe ser horizontal, vertical (pintada el piso) y en algunos casos el bordillo pintado de amarillo.

Las señaléticas salvan vidas; nuestra gente hace caso omiso de las mismas, creen que con poner las luces de parqueo hacen demasiado, o pasan mirando los espejos, esperando ver si no viene algún Agente de Tránsito; que generalmente no aparecen. Y cuando lo hacen, pasa de largo.

Deberían existir controles permanentes… Vehículos sobre las aceras, sobre los pasos peatonales, giros a la derecha – sin respetar al peatón-, vehículos sin placas, controlar y sancionar a los buses que circulan por carriles no permitidos. Taxistas que hacen “Puesto de Trabajo”, las salidas del Trolebús, Metro, Ecovía y sitios comerciales en general. Estos “profesionales”, entorpecen el tránsito y por ende, los índices de contaminación, y con ellos aparecen ventas informales y hasta delincuencia; es el combo.

Toda la ciudad comercial debería ser tarifada, es espacio público y de esta forma se protege los bienes públicos.

Necesitamos un país libre y soberano.

Luis Gonzalo Padilla Argüello

¿Ley de Defensa de los Animales No Humanos? (II)

Ley concebida y tratada por los “animales humanos menos indicados” que han destruido la Isla de Paz y Paraíso Natural que era el Ecuador hasta 2006. ¿Por qué premian y callan a la delincuencia de colgados de puentes, descuartizados, acribillados, despojados de sus casas, etc.? ¿Cientos de miles de zombis de la Tabla de M. Droga? El cambio requiere de “educación y concienciación”, pero su “regresismo” e ideologías destruyen la familia y la autoridad de padres y maestros. El consumo extremo de comer animales asola la Tierra, ríos y mares. Como el “consumismo de las cosas” que al producirlas causa daño a la Pachamama y consecuente contaminación del aire, basura en ríos, lagos, mares y tala de bosques. ¿Por qué no lo cuidan, el “agua” es cada vez más escasa y contaminada? Sin ella muere la Tierra y todos juntos. El dinero no es posible comer ni beber. ¿No a químicos que matan el suelo, flora, animales y al hombre? En Europa prohíben el huerto en las casas. Mundo desigual, pocos con todo y muchos sin nada. Kirpal Singh: “No mueren solo de hambre, sino también de sobre alimentación que produce enfermedades. Se necesita una dieta natural, una vida sencilla y una forma de pensar elevada”. Cicerón: “Hay que comer para vivir y no vivir para comer”. No a los zurdos “regresistas” que engañan y silencian con el crimen, narcotráfico e impunidad de su no-justicia de su proyecto político maligno de poder. Acaban la familia, religiones, democracias, culturas, el patriotismo, la moral, la cívica y la educación. Cancerberos del Gran Pantano con su Religión del Averno de que, “todo es políticamente correcto”.

Juan Carlos Cobo